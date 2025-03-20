Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin Nizip'te iftar programına katıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip ilçesinde iftar programına katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Fatma Şahin, Nizip Kültür Merkezi bahçesinde yapılan iftarda vatandaşlarla bir araya gelerek yeni dönem çalışmaları ve projelerini anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, 2014 yılından bugüne kadar yaptıkları çalışmalardan bahsederek, "Yeni dönemde Nizip için yapacak çok işimiz var. Fıstık Kent’te çok güzel evler yapılıyor. 500 konut ile Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) Nizip'e girmesini sağladık. Gaziantep Büyükşehir Belediye Konut olarak da biz Nizip'e konut yapmaya başlayacağız. Buranın konut ihtiyacını gidereceğiz." ifadesini kullandı.

Kentle ilgili yatırımları anlatan Şahin, iki yıl sonra kentte Nizip Çayı ile ilgili hiçbir sorun kalmayacağını söyledi.

Programa, Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit ve vatandaşlar katıldı.