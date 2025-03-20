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        Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk olacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 21:20 Güncelleme: 20.03.2025 - 21:20
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        Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında konuk olacağı TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

        Isınma ve aktivasyon hareketleri ile başlayan idman yenileme koşularıyla son buldu.

        Antrenmana milli takımlarında bulunan Deian Sorescu ve Kacper Kozlowski katılmadı.

        Kırmızı siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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