Gaziantep'te "Afetlerde Sağlık Hizmetleri ve Afetlere Hazırlık" semineri gerçekleştirildi

Gaziantep'te, afetlere hazırlık ve afet sonrası için "Afetlerde Sağlık Hizmetleri ve Afetlere Hazırlık" semineri düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi işbirliğiyle Bayazhan Kent Meclisi Salonu’nda düzenlenen seminerde, Türkiye ve Japonya'nın afet yönetimindeki deneyimleri paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin, JICA ile birlikte çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Seminerin kent için önemli olduğunu söyleyen Şahin, şunları kaydetti:

"Dirençli şehirler kapsamında JICA ile çok sıkı çalıştık. 6 Şubat depremlerinde hem arama kurtarma çalışmalarında hem Oğuzeli’nde kurdukları Sahra hastanesinde çok önemli destekler aldık. Bu konuda da JICA’ya ve Japon hükümetine çok teşekkür ediyorum."

Şahin, kenti sağlıklı ve dirençli bir hale getirmek istediklerini söyleyerek, "Bugün burada yapılan seminer deprem sonrasındaki planlamalar için önemli çıktılar ortaya koyacak. Bu sayede olası bir afet durumunda kurumlar ve bireyler daha entegre hareket ederek kargaşanın önüne geçilecek." ifadelerini kullandı.

JICA Türkiye Ofisi Başkanı Daisuke Watanabe ise, seminerin iki ülke için fırsat olduğunu ve Japonya ve Türkiye arasında daha güçlü bir ilişki kurmaya devam etmek istediklerini belirtti.

Programa, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Acil Müdahale Başkanlığı UMKE Personeli Ömer Aksoy, Acil Afet Ambulans Hekimleri Derneği (AAHD) Başkanı Dr. Turhan Sofuoğlu, AAHD Adana ve Güneydoğu Temsilcisi Dr. Turgut Arpacı, Japonya’nın JDR Ekibinin Tıbbi Bakım Koordinasyon Departmanı Başkanı Dr. Jiro Oba ve Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Prof. Dr. Mikail Özdemir, Erdem Güzelbey ve ilgililer katıldı.