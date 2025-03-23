Nurdağı SHM ekipleri, yalnız yaşayan kadına konuk oldu

Nurdağı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, yalnız yaşayan Aliye Yılmazer’i ziyaret ederek birlikte iftar yaptı.

Deprem bölgesinde yalnız yaşayan yaşlı bireylerin sosyal destek ihtiyacına yönelik olarak çalışma yapan Nurdağı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, yıllar önce vefat etmiş ve konteyner da tek başına yaşayan Aliye Yılmazer'e iftar ziyareti gerçekleştirdi.

Nurdağı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nidanur Kaba ve kurum personelleri ziyaret sırasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın selamlarını iletti.

Yılmazer, gerçekleştirilen ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu, yalnızlık hissinin hafiflediğini ve bu tür buluşmaların kendisi için çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Kurum personelleri Yılmazer'in evinde temizlik yaptı, bulaşıklarını yıkadı.