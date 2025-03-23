Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Nurdağı SHM ekipleri, yalnız yaşayan kadına konuk oldu

        Nurdağı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, yalnız yaşayan Aliye Yılmazer'i ziyaret ederek birlikte iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 10:35 Güncelleme: 23.03.2025 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nurdağı SHM ekipleri, yalnız yaşayan kadına konuk oldu
        ABONE OL

        Nurdağı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, yalnız yaşayan Aliye Yılmazer’i ziyaret ederek birlikte iftar yaptı.

        Deprem bölgesinde yalnız yaşayan yaşlı bireylerin sosyal destek ihtiyacına yönelik olarak çalışma yapan Nurdağı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ekipleri, yıllar önce vefat etmiş ve konteyner da tek başına yaşayan Aliye Yılmazer'e iftar ziyareti gerçekleştirdi.

        Nurdağı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nidanur Kaba ve kurum personelleri ziyaret sırasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın selamlarını iletti.

        Yılmazer, gerçekleştirilen ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu, yalnızlık hissinin hafiflediğini ve bu tür buluşmaların kendisi için çok kıymetli olduğunu ifade etti.

        Kurum personelleri Yılmazer'in evinde temizlik yaptı, bulaşıklarını yıkadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        İmamoğlu hangi iddialarla tutuklandı?
        İmamoğlu hangi iddialarla tutuklandı?
        CHP'den ön seçim günü
        CHP'den ön seçim günü
        İmamoğlu'nun ifadeleri tamamlandı
        İmamoğlu'nun ifadeleri tamamlandı
        Eylemlerde 323 gözaltı
        Eylemlerde 323 gözaltı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul’da 4 gün daha gösteri yasağı
        İstanbul’da 4 gün daha gösteri yasağı
        Macaristan'da tur zamanı! İşte Montella'nın 11'i
        Macaristan'da tur zamanı! İşte Montella'nın 11'i
        Ülke genelinde hava ısınmaya başlıyor
        Ülke genelinde hava ısınmaya başlıyor
        "Muhtara oy verin” kılığına girerek katili yakaladı
        "Muhtara oy verin” kılığına girerek katili yakaladı
        Bebeklik anılarımızı neden hatırlayamıyoruz?
        Bebeklik anılarımızı neden hatırlayamıyoruz?
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Aşı karşıtlığı kızamık vakalarını patlattı
        Aşı karşıtlığı kızamık vakalarını patlattı
        "Ünlü olmak istemedim"
        "Ünlü olmak istemedim"
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        Kartalkaya'da bilirkişi raporu
        Kartalkaya'da bilirkişi raporu
        "Burada aldığımız yol Suriye'yi de etkiler"
        "Burada aldığımız yol Suriye'yi de etkiler"
        Witkoff'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi yorumu
        Witkoff'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi yorumu
        "5 senede 3 puan öndeyiz!"
        "5 senede 3 puan öndeyiz!"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te 16 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 38 kişi yakalandı
        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 38 kişi yakalandı
        Gaziantep'te "Ramazan Sokağı" çeşitli etkinliklerle vatandaşları ağırlıyor
        Gaziantep'te "Ramazan Sokağı" çeşitli etkinliklerle vatandaşları ağırlıyor
        Gaziantep'te Nevruz Bayramı kutlandı
        Gaziantep'te Nevruz Bayramı kutlandı
        Gaziantep'te "Afetlerde Sağlık Hizmetleri ve Afetlere Hazırlık" semineri ge...
        Gaziantep'te "Afetlerde Sağlık Hizmetleri ve Afetlere Hazırlık" semineri ge...
        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yaşlılar Haftasını kutladı
        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yaşlılar Haftasını kutladı