Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü yakalandı

Bu kapsamda hakkında "kasten öldürme" suçundan 26 yıl 8 ay ile "dolandırıcılık" suçundan 24 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlülerin adresleri belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri firarileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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