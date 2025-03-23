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        Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 14:26 Güncelleme: 23.03.2025 - 14:26
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        Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü yakalandı
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        Gaziantep'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri firarileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda hakkında "kasten öldürme" suçundan 26 yıl 8 ay ile "dolandırıcılık" suçundan 24 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlülerin adresleri belirlendi.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan 2 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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