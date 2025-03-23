Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi öldü

        Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 23:19 Güncelleme: 23.03.2025 - 23:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi öldü
        ABONE OL

        Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi hayatını kaybetti.

        Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Sam Mahallesi'nde 66013 Nolu Cadde'de Fatih Tekin ile Enes Şimşek, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri Tekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        SPK'dan Borsa İstanbul için önlemler
        SPK'dan Borsa İstanbul için önlemler
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        CHP'de ön seçim günü
        CHP'de ön seçim günü
        Bakan Tunç: Soruşturma devam etmektedir
        Bakan Tunç: Soruşturma devam etmektedir
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        Şişli Belediye Başkanı tutuklandı
        Şişli Belediye Başkanı tutuklandı
        Milliler, A Ligi’nde ilk kez mücadele edecek!
        Milliler, A Ligi’nde ilk kez mücadele edecek!
        Dilmen'den Montella'ya övgü: Ne yapacak adam daha!
        Dilmen'den Montella'ya övgü: Ne yapacak adam daha!
        Bizim Çocuklar, A Ligi'nde!
        Bizim Çocuklar, A Ligi'nde!
        İmamoğlu hangi iddialarla tutuklandı?
        İmamoğlu hangi iddialarla tutuklandı?
        Szoboszlai'yi susturdu!
        Szoboszlai'yi susturdu!
        TCMB ile bankalar arasında olağanüstü toplantı
        TCMB ile bankalar arasında olağanüstü toplantı
        Kızı katili oldu
        Kızı katili oldu
        Bayram ikramiyesi 3000 TL olarak yatırılacak
        Bayram ikramiyesi 3000 TL olarak yatırılacak
        Eylemlerde 323 gözaltı
        Eylemlerde 323 gözaltı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Oyuncu yapan fotoğraf
        "Ünlü olmak istemedim"
        "Ünlü olmak istemedim"
        Uzayın karanlık okyanusları...
        Uzayın karanlık okyanusları...

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
        Gaziantep FK, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
        Gaziantep'te nevruz etkinliği düzenlendi
        Gaziantep'te nevruz etkinliği düzenlendi
        Güneydoğu Anadolu'dan 1 milyon ton makarna ihracatı hedefi
        Güneydoğu Anadolu'dan 1 milyon ton makarna ihracatı hedefi
        Şahinbey Belediyesi'nden savunma sanayisine 1 milyar liralık destek
        Şahinbey Belediyesi'nden savunma sanayisine 1 milyar liralık destek
        Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te CHP'liler cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık başına...
        Gaziantep'te CHP'liler cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık başına...