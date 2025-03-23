Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi öldü

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi hayatını kaybetti.

Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Sam Mahallesi'nde 66013 Nolu Cadde'de Fatih Tekin ile Enes Şimşek, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri Tekin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.