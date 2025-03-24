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        Büro Memur-Sen Gaziantep Adliye Şube Başkanı Şencay güven tazeledi

        Büro Memur-Sen Gaziantep Adliye Şube Başkanı Harun Şencay, 2. Olağan Genel Kurul'da yeniden başkan seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 10:36 Güncelleme: 24.03.2025 - 11:16
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        Büro Memur-Sen Gaziantep Adliye Şube Başkanı Şencay güven tazeledi
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        Büro Memur-Sen Gaziantep Adliye Şube Başkanı Harun Şencay, 2. Olağan Genel Kurul'da yeniden başkan seçildi.

        Sendika şube binasında yapılan genel kurul ve sonrasında gidilen seçimde, mevcut başkan Harun Şencay, yeniden başkan seçildi.

        Şencay, yaptığı konuşmada delegelere teşekkür ederek, "Üyelerimizden ve kamu görevlilerinden aldığımız gücü yine üyelerimiz ve kamu görevlilerimiz için sarf ettik, bundan sonra da aynı istikamette çalışmaya devam edeceğiz. Yol haritamız asla üyelerimizin konumlarından farklı bir yönü göstermedi ve göstermeyecek." dedi.

        Kurula, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gök, Memur-Sen Gaziantep İl Başkanı Müslüm Göral, Sağlıksen Gaziantep İl Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, Büro Memur-Sen Gaziantep Şube Başkanı Hanifi Borazan, Birlik Haber-Sen Gaziantep İl Başkanı İbrahim Halil Yorulmaz ile adliye personelleri katıldı.

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