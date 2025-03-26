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        Araban'da yol onarım çalışmaları sürüyor

        Gaziantep'in Araban ilçesinde yol onarım çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 10:01 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:02
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        Araban'da yol onarım çalışmaları sürüyor
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        Gaziantep'in Araban ilçesinde yol onarım çalışmaları devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince ilçe merkezi ve kırsal mahallelerindeki bozulan yollarda, Ramazan Bayramı öncesi yol güvenliği için bakım onarım çalışması başlattı.

        Kış mevsiminde yaşanan donlar nedeniyle bozulan yollarda, konfor ve güvenliğin artırılması amacıyla ekiplerce onarılıyor.

        Galeri
        Galeri

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