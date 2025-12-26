AK Parti Genel Sekreteri İnan, Gaziantep'te konuştu:

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Konu artık siyaset olmaktan çıkmıştır. ortada milletin kasasına uzanmış devasa bir hortum düzeni vardır." dedi.

İnan, Gaziantep'te partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında partililere hitap ederek "Siz girdiği her seçimden onca kumpasa rağmen birinci parti olarak çıkan bir hareketin mensuplarısınız. Türkiye'yi uçurumun kenarından alıp şahlandıran o sarsılmaz liderin neferlerisiniz." diye konuştu.

- "Konu artık siyaset olmaktan çıktı"

Yakalarına taktıkları rozetin kıymetinin bilinmesini isteyen İnan, şunları kaydetti:

"O rozet sadece bir metal parçası değildir. O rozet, susturulan ezanların hürriyeti, Ayasofya'nın zincirlerinin kırılmasıdır, bu milletin özgürlük senedidir. Bu onur, size de evlatlarınıza da yeter. Şimdi bir de karşı tarafa, o maskeli baloya bir bakın. Bir yanda milletine sevdalı sizler, diğer yanda İstanbul'da yolsuzluğun kitabını yazan haramzadeler. Konu artık siyaset olmaktan çıkmıştır. Ortada milletin kasasına uzanmış devasa bir hortum düzeni vardır. İddianameleri satır satır okuyoruz. Rüşvet çarkları, ihaleye fesat karıştırma var, kripto paralar, soğuk cüzdanlar, bavullarla taşınan milyonlar var. Yetmiyor, özel jetlerle para kaçırma iddiaları var. Maşallah, yolsuzluk literatüründe ne kadar kirli yöntem varsa, bu beyefendiler (CHP'liler) hepsini icra etmişler."

İnan, CHP'nin Silivri tarafından rehin alındığını, genel merkezlerini Silivri'ye taşımış gibi oradan açıklama yapıp kapının önünde nöbet tuttuklarını, bu nöbetin ise rüşvetle, yolsuzlukla, hırsızlıkla suçlananların nöbeti olduğunu belirtti. Asgari ücretle ilgili Silivri önünde yapılan açıklamalara da değinen İnan, sözlerine şöyle devam etti: "Dün de çıkmışlar, o Silivri kapısının önünde arkalarına o şaibeli isimleri alıp asgari ücret hakkında atıp tutuyorlar. Buradan Gaziantep'ten haykırıyorum, sizin o Silivri'de arkanıza aldığınız adamlar milyonları götürmüş, milyarları götürmüş, siz o hırsızların önünde durup asgari ücreti konuşamazsınız. Eğer samimiyseniz siz ilk önce o rüşvetle, hırsızlıkla çaldığınız, o 'çantacılarınızın' götürdüğü milyarları geri getirin. Geri getirin de, maaşlarını ödeyemediğiniz CHP'li belediyelerdeki çalışanlarınıza verin. Kendi belediyesinde işçinin maaşını yatıramayanlar, Silivri'deki hırsızlara kalkan olup bu millete ders veremez."

- "Kabir başında rakı içildiğini gördünüz mü?" CHP'nin kameraları bantlanmış otel odalarının partisi olduğunu, pavyonlarda delege pazarlıkları yapmış bir parti olduğunu ifade eden İnan, "Siz o meydanlara hırsızları aklamak için çıktınız. Şimdi gelip bize meydanlardan bahsedemezsiniz. Siz kim, meydanlar kim? senin o tehditlerin bize söker mi? Biz, tankın önüne yatan, kurşuna yürüyen Recep Tayyip Erdoğan ile geldik." ifadelerini kullandı. Muhalefetin milli ve manevi değerlerle kavgalı olduğunu aktaran İnan, şöyle konuştu: "Kardeşlerim, biz bu milletin değerleriyle yoğrulduk, bu milletin derdiyle dertlendik. Peki ya onlar? Allah korusun, bir an düşünün, 2023'te bunlar iktidar olsaydı, milli eğitim kitaplarına çoktan LGBT müfredatı eklenmişti bile. Evlatlarımızın zihni, ahlakı hedef alınmıştı. 2023'te bunlar iktidar olsaydı, çoktan Esed'le kanlı pazarlıklar kurulmuştu bile. Sınırımızın dibindeki o mazlumları zalime teslim etmişlerdi. 2023'te bunlar iktidar olsaydı, tıpkı o mezar başında tokuşturulan kadehler gibi Türkiye düşmanı kim var ise onlarla nice masalarda kadehler tokuşturulmuştu bile. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, siyasette nasıl bir değer dünyasını temsil ettiğini açıkça ortaya koymuştur. Allah aşkına Antepli hemşehrilerime sesleniyorum. Siz ömrühayatınız boyunca kabir başında rakı içildiğini gördünüz mü? Göremezsiniz çünkü onlar bu milleti tanımıyorlar. Bu milletin değerlerinden kopuklar ve asla bu milletle barışamayacaklar. Her zaman milletle kavga halindeler. İşte bu yüzden milletimiz onlara 2023'te geçit vermedi, Allah’ın izniyle bundan sonra da asla geçit vermeyecek."