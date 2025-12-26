Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te kundaklama iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'te ev ve aracın kundaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 20:53 Güncelleme: 26.12.2025 - 20:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te kundaklama iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'te ev ve aracın kundaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde M.D'ye ait araç ve iş yerinin motosikletli şüpheliler tarafından kundaklamasına ilişkin soruşturma başlattı.

        Yapılan incelemede, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen D.Y. (20), H.M.Ö. (19) ve H.Y (21) olayda kullandıkları kıyafetlerle birlikte yakalandı.

        Soruşturmanın devamında olayın azmettiricilerinin T.P. (30) ve avukat O.Ç. (26) oldukları tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken avukat O.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olayın, M.D'nin kiracısı olan T.P'yi evden çıkarmasından kaynaklandığı, evden çıkarılan şüphelinin avukat O.Ç'nin yönlendirmesiyle kundaklamayı yaptığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturmasında 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        Anne, baba ve 3 aylık bebek yaşamını yitirdi
        Anne, baba ve 3 aylık bebek yaşamını yitirdi
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        26 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        26 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu

        Benzer Haberler

        İş yeri ve araç molotofkokteyli atılarak kundaklandı; azmettirici kiracısı...
        İş yeri ve araç molotofkokteyli atılarak kundaklandı; azmettirici kiracısı...
        Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nin yürüttüğü "Yerelde Kadın Gücü" proje...
        Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nin yürüttüğü "Yerelde Kadın Gücü" proje...
        Şahinbey Belediyesi'nden 25 Aralık etkinlikleri
        Şahinbey Belediyesi'nden 25 Aralık etkinlikleri
        Türk Kızılay 3 milyonuncu ünitenin kan bağışçısına plaket verdi
        Türk Kızılay 3 milyonuncu ünitenin kan bağışçısına plaket verdi
        Kızılay'a 3 milyonuncu kan bağışı Gaziantep'ten 3 milyonuncu kan bağışını y...
        Kızılay'a 3 milyonuncu kan bağışı Gaziantep'ten 3 milyonuncu kan bağışını y...
        SANKO Sanat Galerisi'nde "Savunma Dönemi Antep Kartpostalları" sergisi açıl...
        SANKO Sanat Galerisi'nde "Savunma Dönemi Antep Kartpostalları" sergisi açıl...