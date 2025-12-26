Gaziantep'te kundaklama iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Olayın, M.D'nin kiracısı olan T.P'yi evden çıkarmasından kaynaklandığı, evden çıkarılan şüphelinin avukat O.Ç'nin yönlendirmesiyle kundaklamayı yaptığı öğrenildi.

Yapılan incelemede, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen D.Y. (20), H.M.Ö. (19) ve H.Y (21) olayda kullandıkları kıyafetlerle birlikte yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde M.D'ye ait araç ve iş yerinin motosikletli şüpheliler tarafından kundaklamasına ilişkin soruşturma başlattı.

Gaziantep'te ev ve aracın kundaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.