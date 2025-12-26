Türk Kızılay 3 milyonuncu ünitenin kan bağışçısına plaket verdi

Türk Kızılay, bu yıl 3 milyonuncu ünitenin kan bağışçısına plaket verdi.

Ülke genelinde 18 bölge kan merkezi, 68 kan bağış merkezi ve 350 mobil ekip ile kan bağışı çalışmalarını yürüten Türk Kızılay, bu yıl hedeflediği 3 milyon ünite kan bağışına ulaştı.

3 milyonuncu ünitenin kan bağışçısı ise Gaziantep Adliyesinde zabıt katipliği yapan 27 yaşındaki Büşra Tokgöz oldu.

Tokgöz için Kızılay Gaziantep Kan Merkezi'nde plaket takdim töreni düzenlendi.

Gaziantep Kan Bağış Merkezi Müdürü Mehmet Akıncı, 2025 yılı içinde 3 milyon ünite kan bağışı hedeflediklerini ve buna ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Akıncı, kan bağışının önemine değinerek şunları kaydetti:

"Bu sadece bir rakam değil, milyonların umudu, bir annenin evladına kavuşması, ameliyat masasındaki bir hastanın yeniden nefes alması demek. Bu başarı tabi ki sadece Kızılayın başarısı değil. 15 dakikasını iyiliğe ayıran, 'ben de varım' diyen, iyiliği hayatının bir parçası haline getiren kan bağışçılarımızın başarısıdır. Her kan bağışı sessiz ama güçlü bir iyiliğin çağrısıdır."

Kan bağışçısı Büşra Tokgöz ise 11 kez kan bağışı yaptığını söyledi.

En son adliyede gerçekleştirilen kan bağış organizasyonuna katıldığını belirten Tokgöz, "Kan verirken bana 3 milyonuncu ünite bağışçısı olduğumu söylediler. Ben de çok şaşırdım ve mutlu oldum. Beni kutladılar, buraya davet edildim. Bu durumdan dolayı ödül almak çok güzel bir şey, heyecanlıyım. Kan vermenin zor bir tarafı yok, insanlara kolay bir şekilde yardım ediyoruz. Herkesi kan bağışçısı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

- Bakan Tunç tebrik etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Büşra Tokgöz'ü telefonla arayarak tebrik etti.

Bakan Tunç, görüntülü olarak görüştüğü Tokgöz'e, şunları söyledi:

"Teşkilatımızın bir mensubunun genç yaşta 11 kez kan vermesi, 3 milyonuncu ünite bağışçı olması bizleri çok sevindirdi, seni tebrik ediyorum. Gençlere örnek bir davranış, personelimize de örnek oluyorsunuz."

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz da telefonda görüştüğü Tokgöz'e, 3 milyon kişinin 9 milyon insana şifa olup doğaya fidan dikilmesine de aracılık ettiğini ifade etti.