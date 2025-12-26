Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        İslahiye Adliyesi'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Gaziantep'in İslahiye Adliyesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 11:49 Güncelleme: 26.12.2025 - 11:52
        İslahiye Adliyesi'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Gaziantep'in İslahiye Adliyesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile Gaziantep Kızılay Şubesi iş birliğinde gerçekleştirilen kampanya kapsamında adliye binası önünde kan bağış alanı kuruldu.

        İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin ve adliye personelleri kan bağışında bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

