İslahiye Adliyesi'nde kan bağışı kampanyası düzenlendi
Gaziantep'in İslahiye Adliyesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.
İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile Gaziantep Kızılay Şubesi iş birliğinde gerçekleştirilen kampanya kapsamında adliye binası önünde kan bağış alanı kuruldu.
İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin ve adliye personelleri kan bağışında bulundu.
