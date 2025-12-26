Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nin yürüttüğü "Yerelde Kadın Gücü" projesi tamamlandı

        Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından, Avrupa Birliği finansmanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) uygulayıcılığıyla yürütülen "Yerelde Kadın Gücü" projesi tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 15:37 Güncelleme: 26.12.2025 - 15:37
        Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nin yürüttüğü "Yerelde Kadın Gücü" projesi tamamlandı
        Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından, Avrupa Birliği finansmanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) uygulayıcılığıyla yürütülen "Yerelde Kadın Gücü" projesi tamamlandı.

        KAGİDER’den yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Oğuzeli Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, dezavantajlı kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi hedeflendi. Proje süresince 69 kadına eşitlik, sivil katılım, girişimcilik destekleri ve iş planı hazırlama konularında kapasite güçlendirme eğitimleri verildi.

        Eğitimlerin ardından yapılan değerlendirmede katılımcıların büyük çoğunluğu, sivil katılımın toplumsal faydalarını daha iyi anladıklarını ve girişimciliği yaşamları için uygulanabilir bir seçenek olarak gördüklerini ifade etti.

        Proje kapsamında ayrıca, kadınlardan toplanan talep ve beklentiler doğrultusunda "Yerel Eşitlik Eylem Planı Tavsiye Metni" hazırlanarak Oğuzeli Belediyesi’ne sunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

