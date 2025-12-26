Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nin yürüttüğü "Yerelde Kadın Gücü" projesi tamamlandı

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından, Avrupa Birliği finansmanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) uygulayıcılığıyla yürütülen "Yerelde Kadın Gücü" projesi tamamlandı.

KAGİDER’den yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Oğuzeli Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, dezavantajlı kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi hedeflendi. Proje süresince 69 kadına eşitlik, sivil katılım, girişimcilik destekleri ve iş planı hazırlama konularında kapasite güçlendirme eğitimleri verildi.

Eğitimlerin ardından yapılan değerlendirmede katılımcıların büyük çoğunluğu, sivil katılımın toplumsal faydalarını daha iyi anladıklarını ve girişimciliği yaşamları için uygulanabilir bir seçenek olarak gördüklerini ifade etti.

Proje kapsamında ayrıca, kadınlardan toplanan talep ve beklentiler doğrultusunda "Yerel Eşitlik Eylem Planı Tavsiye Metni" hazırlanarak Oğuzeli Belediyesi’ne sunuldu.