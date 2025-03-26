Antep savunmasında Fransızlara 4 gün boyunca direnen kahraman: Şahin Bey

KEMAL KARAGÖZ - Kurtuluş Savaşı sırasında Fransızlara karşı Antep'i destansı mücadeleyle savunan Şahin Bey, şehadetinin 105. yılında anılıyor.

Gaziantep'te 1877 yılında doğan ve asıl adı Mehmed Said olan Şahin Bey'in vatanseverlik duygusuyla yaptıkları, aradan geçen 105 yılda hala minnetle hatırlanıyor.

Yemen'e 1899 yılında henüz 22 yaşındayken er olarak gidip cepheyle tanışan Şahin Bey, burada gösterdiği başarılarla kısa sürede başçavuş oldu.

Trablusgarb Harbi'ne gönüllü olarak katılan Şahin Bey, Balkan Savaşları'nda Çatalca Cephesi'nde, Galiçya'da 15'inci Kolordu'da, Sina Cephesi'nde düşman birliklerine karşı kahramanca savaştı.

Tehlikeli vazifelere gönüllü katılan, vatanseverliği ve gayretleriyle dikkati çeken Şahin Bey, teğmen rütbesine yükseldi. 1918 yılında İngilizlerle Sina Cephesi'nde süren muharebede esir düşen ve Mısır'daki İngiliz esir kampında 1919 aralık ayı başlarına kadar esir kalan Şahin Bey, ateşkesten sonra serbest bırakıldı.

Şahin Bey, zaferin ardından düşman kumandanına, "Kirli ayaklarınızın bastığı şu toprakların her zerresinde şüheda kanı karışıktır. Din için, namus için, hürriyet için ölüme atılmak bize, ağustos ayı sıcağında soğuk su içmekten daha tatlı gelir. Bir gün evvel topraklarımızdan savuşup gidiniz. Yoksa kıyarız canınıza." şeklinde ifadelerin olduğu mektup göndermiştir.

Düşmana karşı büyük direniş gösteren Şahin Bey ve fedaileri, 3 Şubat ve 18 Şubat 1920'de tam donanımlı Fransız birliklerini büyük hezimete uğrattı.

Andorra kumandasındaki 8 bin piyade ve 200 süvariden oluşan Fransız kuvvetleri, Antep'e ulaşmak için 25 Mart 1920'de yeniden saldırıya geçti.

Fransızlara karşı 4 gün boyunca direnen Şahin Bey, tek başına kalıncaya kadar mücadele etti.

- Son nefese kadar vatan savunması

Son nefesini verene kadar düşman ateşine karşılık veren Şahin Bey, 28 Mart 1920'de Elmalı Köprüsü'nde şehit edildi.

Yaklaşık 10 ay süren ve 6 bin 317 vatan evladının şehit edilmesiyle son bulan Antep savunmasında vatan ve namus için kendisini feda eden Şahin Bey'in ismini yaşatmak isteyen Antep halkı, şehidinin adını ilçeye, belediyeye, okullara ve mahallelere veriyor.

Aradan geçen sürede genç kuşaklara da anlatılarak örnek olan Şahin Bey, her yıl şehit edildiği Elmalı Köprüsü yakınlarındaki, Gaziantep-Kilis kara yolunun 28. kilometresindeki anıt mezarı başında anılıyor.

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