Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK'nin gözü Avrupa'da

        ÖMER FARUK SALMAN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin 24 yaşındaki kalecisi Mustafa Burak Bozan, Avrupa'ya gitmek istediklerini, bunun için son maça kadar mücadele edeceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 11:08 Güncelleme: 27.03.2025 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK'nin gözü Avrupa'da
        ABONE OL

        ÖMER FARUK SALMAN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin 24 yaşındaki kalecisi Mustafa Burak Bozan, Avrupa'ya gitmek istediklerini, bunun için son maça kadar mücadele edeceklerini söyledi.

        Yaptığı kurtarışlarla takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen ve adından söz ettiren Bozan, AA muhabirine, çalışmalarının karşılığını aldıkları için çok mutlu olduklarını anlattı.

        Son haftalarda güzel bir ritim yakaladıklarını ve 3'te 3 yaptıklarını hatırlatan Bozan, "Bunun daha da üstüne koymamız lazım, hedeflerimizi her zaman yüksek tutmalıyız, bu kulübün hedefleri her zaman yukarı sıralardır. Ben öncelikle yıllardır bu şehrin Avrupa'da temsil edilmesini hayal eden bir taraftarım. Hedefimiz maçları kazanarak bu şehri layık olduğu yere getirip Avrupa'da mücadele etmesini sağlamak." dedi.

        - Gaziantep FK evinde gol yemiyor

        Son haftalarda iyi bir çıkış yakalayan ve 38 puanla 6. sıraya yerleşen Gaziantep FK, 28. hafta itibarıyla iç sahada en az gol yiyen takım oldu.

        Ligde evinde çıktığı 14 maçta 30 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, 19 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde ise sadece 7 gole engel olamadı.

        Bu istatistikle iç sahada en az gol yiyen takım olan Gaziantep FK'yi, 8 golle Sipay Bodrum FK, 10 golle de Göztepe takip etti.

        Geldikleri noktasının kendilerini çok mutlu ettiğini anlatan Bozan, bir kaleci için gol yememenin keyif verici olduğunu aktardı.

        Başarılarının her geçen gün daha üst seviyeye ulaştığını belirten Bozan, şunları kaydetti:

        "Az gol yiyoruz, mutluyum. Ama sadece kaleci değil, takım olarak gol yemiyorsunuz. Stoper de orta saha da forvet de gol yememek için çalışıyor. Gaziantep FK bir takım oyunu oynuyor, o yüzden gol yemiyor. Bu özelliğimizi kendime bağlamak aslında bencillik olur. Gol yemiyoruz, kazanıyoruz ve 3 puan alıyoruz, bu yüzden mutluyuz. Çalışmalarımızın karşılığını almak bizi mutlu ediyor. Mental olarak da maça hazırlanmak çok önemli, maçtan önce maçı yaşarsanız, gelebilecek pozisyonlarda kafanızda kurarak çalışmalısınız. Antrenmanların yanı sıra mental antrenman da çok etkili oluyor. Ben başarımızı buna bağlıyorum."

        - "Karakterli bir oyuncu grubu var"

        Bozan, iyi gidişatın üstüne koyarak devam etmek istediklerini ve takımda iyi bir birlikteliğe sahip olduklarını dile getirdi.

        Bu durumun da futbolcuları saha içinde daha çok mücadele etmeye, birbirinin açığını kapatmaya sevk ettiğini vurgulayan Bozan, sözlerini şöyle noktaladı:

        "Takım olarak gerçekten karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz, sistem olarak hocamız da bize elinden gelenin en iyisini yaptırıyor. Futbolseverlere iyi bir futbol izlettiğimizi düşünüyoruz. Bunu geliştirerek, üstüne koyarak ve hedeflerimizi büyüterek iyi yerlere gelmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz Allah nasip ederse Avrupa'ya gitmek, futbol da biliyorsunuz her şey var. Eğer bir şeyi başarmak istiyorsanız önce hayal etmelisiniz, bizim de hayalimiz Avrupa'ya gitmek. Bu şehri iyi yerlerde temsil etmek istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 3 ölü
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 3 ölü
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Yerlikaya'dan protesto gösterileriyle ilgili açıklama!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Kahvehanede kan gölüne dönmüştü... 'Çeyrek altın' katliamı!
        Osimhen için arayış sürüyor
        Osimhen için arayış sürüyor
        ABD'de 'Rümeysa Öztürk' protestosu
        ABD'de 'Rümeysa Öztürk' protestosu
        Angelina da olsanız zorluyor
        Angelina da olsanız zorluyor
        Rekabet Kurumu’ndan Apple'a soruşturma
        Rekabet Kurumu’ndan Apple'a soruşturma
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        300 milyon dolarlık hortumlama
        300 milyon dolarlık hortumlama
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Soyguncuları kaçıran çığlık!
        Soyguncuları kaçıran çığlık!
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Vahşetin ardından kahvaltıya gitmiş!
        Vahşetin ardından kahvaltıya gitmiş!
        Kasiyerleri kelepçeleyip paraları çaldı!
        Kasiyerleri kelepçeleyip paraları çaldı!
        Arife günü çalışan işçinin ücreti
        Arife günü çalışan işçinin ücreti
        MEB'den özel okulların yemek, kıyafet, kırtasiye ödemelerine yakın takip
        MEB'den özel okulların yemek, kıyafet, kırtasiye ödemelerine yakın takip
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı

        Benzer Haberler

        Bayram, tescilli "Antep baklavası"na talebi katladı
        Bayram, tescilli "Antep baklavası"na talebi katladı
        Gaziantep FK, yarın Konyaspor'a konuk olacak
        Gaziantep FK, yarın Konyaspor'a konuk olacak
        Gaziantep ve çevre illerde Kadir Gecesi idrak edildi
        Gaziantep ve çevre illerde Kadir Gecesi idrak edildi
        Gaziantep'te otomobil ile iş makinesi çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
        Gaziantep'te otomobil ile iş makinesi çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
        Gaziantep'te minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Gaziantep'te minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Gaziantep'te otomobil ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 k...
        Gaziantep'te otomobil ile iş makinesinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 k...