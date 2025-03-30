İslahiye'de bayramlaşma töreni düzenlendi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yapıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yapıldı.
AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Kaymakam Mehmet Soylu, İslahiye Belediye Başkan Vekili Ali Göl ve protokol üyeleri, Sıdıka Tayyar Hatun Camii'nde kılınan bayram namazının ardından bayramlaştı.
Protokol üyeleri, daha sonra şehitlik ve mezarlık ziyareti gerçekleştirdi. Burada okunan duanın ardından, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.
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