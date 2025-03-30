Nurdağı Kaymakamı Erciyas afetzedelerle bayramlaştı
Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, Ramazan Bayramı dolayısıyla konteyner kentteki vatandaşlarla bayramlaştı.
Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, Ramazan Bayramı dolayısıyla konteyner kentteki vatandaşlarla bayramlaştı.
Kaymakam Erciyas, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan ve konteyner kentte barınan vatandaşları ziyaret etti.
Erciyas, yaptığı açıklamada, kısa sürede kalıcı konutların tamamlanacağını söyledi.
Vatandaşların bayramlarını kutlayan Erciyas, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu ifade etti.
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