Nurdağı Kaymakamı Erciyas afetzedelerle bayramlaştı

Vatandaşların bayramlarını kutlayan Erciyas, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu ifade etti.

Kaymakam Erciyas, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan ve konteyner kentte barınan vatandaşları ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.