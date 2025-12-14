Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Medikal korse üreten kadın girişimci ürünlerini 18 ülkeye satıyor

        BEYZA NUR ERYILMAZ - Gaziantep'te medikal korse üreten 44 yaşındaki Züleyha Havharcı, ürünlerini 18 ülkeye satıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 11:17 Güncelleme: 14.12.2025 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Medikal korse üreten kadın girişimci ürünlerini 18 ülkeye satıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BEYZA NUR ERYILMAZ - Gaziantep'te medikal korse üreten 44 yaşındaki Züleyha Havharcı, ürünlerini 18 ülkeye satıyor.

        Eşine varis çorabı ararken medikal sektörüyle tanışan ve bu alanda çalışmaya başlayan Züleyha Havharcı, korse üretmeye karar verdi.

        Kendi işletmesini kuran Havharcı, yurt içindeki çeşitli firmalara sattığı medikal korseleri ilk olarak 2021'de Ürdün'e ihraç etti.

        Havharcı, 2023 yılında İpekyolu Kalkınma Ajansının Sosyal Girişimcilik Uygulama Topluluğu Projesi'ne başvurarak 22 bin 800 avroluk hibe desteği aldı ve işlerini büyüttü.

        Aldığı destekle hayalini kurduğu lazer kesim makinesine kavuşan Havharcı, 18 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatını Avrupa ülkelerine taşımayı hedefliyor.

        Züleyha Havharcı, AA muhabirine, proje desteğiyle 5 makine aldığını, hem ürün kalitesini hem de ihracatını artırdığını anlattı.

        İş dünyasında kadınların sayısının artması gerektiğini dile getiren Havharcı, halihazırda 8 kişinin çalıştığı işletmesinde daha çok istihdam sağlamayı hedeflediğini söyledi.

        - "Umarım hikayem başka kadınlara örnek olur"

        Hayalinin daha fazla ülkeye ihracat yapmak olduğunu ifade eden Havharcı, şöyle konuştu:

        "Orta Doğu'ya, Azerbaycan'a, Kırgızistan'a, Özbekistan'a ürün gönderiyoruz, 18 ülkeye ihracatımız var. Hedefimizde Tunus, Mısır var. Mısır'daki firmalarla görüşmelerimiz başladı, dış ticaretteki arkadaşımız yakın temas içinde, yakında bu iş çözülür diye düşünüyorum. Avrupa ülkelerine gözümüzü dikmiş durumdayız. Amerika'ya birkaç ufak ürün gönderdik, dönüşler gayet iyi. Bir Türk firması olarak Amerika'daki sanal pazarlara girmiş olmak da benim için bir gurur kaynağı."

        Havharcı, deprem bölgesinde yaşayan bir kadın olarak geldiği noktanın gururunu yaşadığını dile getirerek, "Kadınlar cesur olsun, çalışsın, paralarını kazansın. Devlet zaten bizim arkamızda. Umarım hikayem başka kadınlara da örnek olur. Biliyorum ki inanınca oluyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Trump'tan misilleme açıklaması
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        Doğu Karadeniz için uyarılar! Meteoroloji'den sağanak açıklaması
        Doğu Karadeniz için uyarılar! Meteoroloji'den sağanak açıklaması
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı

        Benzer Haberler

        Merinos Voleybol üst sıralardaki yerini koruma peşinde
        Merinos Voleybol üst sıralardaki yerini koruma peşinde
        75 yaşındaki Fatma teyzenin Kur'an-ı Kerim öğrenme azmi
        75 yaşındaki Fatma teyzenin Kur'an-ı Kerim öğrenme azmi
        Gaziantep'te kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
        Gaziantep'te kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
        Akupunktur tedavisiyle sağlıklarına kavuştular Aile sağlığı merkezlerinde a...
        Akupunktur tedavisiyle sağlıklarına kavuştular Aile sağlığı merkezlerinde a...
        Gaziantep FK'den, 17 yaş altı takımının Hatayspor ile oynadığı maça ilişkin...
        Gaziantep FK'den, 17 yaş altı takımının Hatayspor ile oynadığı maça ilişkin...
        Gaziantep FK, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
        Gaziantep FK, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı