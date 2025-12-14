Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Merinos Voleybol üst sıralardaki yerini koruma peşinde

        ÖMER FARUK SALMAN - Arabica Coffee House Kadınlar Voleybol 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Merinos Voleybol, üst sıralardaki yerini korumak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        14.12.2025 - 11:06
        Merinos Voleybol üst sıralardaki yerini koruma peşinde
        ÖMER FARUK SALMAN - Arabica Coffee House Kadınlar Voleybol 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Merinos Voleybol, üst sıralardaki yerini korumak istiyor.

        Son iki sezon play-off'a yükselen ve yarı finalde Sultanlar Ligi'nin kapısından dönen Merinos Voleybol, aldığı galibiyetlerle üst sıralara yerleşti.

        Ligde çıktığı 13 maçta 9 galibiyet 4 mağlubiyet alan Merinos Voleybol, topladığı 27 puanla 4. sırada bulunuyor.

        - "Zorlu bir grupta mücadele ediyoruz"

        Takımın başantrenörü Refik Kayıkçı, AA muhabirine, B Grubu'nun daha zorlu olduğunu ve oyuncularının iyi mücadele ettiğini söyledi.

        Sezon başında çıktıkları hedefleri doğrultusunda iyi çalıştıklarını ve şu an üst sıralarda olduklarını anlatan Kayıkçı, şunları kaydetti:

        "Bazı maçlardan ders çıkararak kendimizi daha iyi hazırlıyoruz. Günden güne iyi çalışarak inşallah daha üst sıralara çıkacağız. Zor bir gruptayız, diğer gruba göre daha sert mücadeleler oluyor. Sezon başında play-off hedefiyle yola çıkmıştık. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bu hafta bir oyuncu daha aramıza katıldı. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Geçen hafta zorlu bir deplasmandaydık, Manavgat maçından galip ayrıldık. Bu da kızlara daha çok moral vermeye başladı ve öz güvenleri arttı."

        Kayıkçı, grubun zorluğuna göre bulundukları konumun iyi olduğunu ve sezon sonu ligi en iyi yerde bitirerek play-off'ta kendilerini göstereceklerini sözlerine ekledi.

        - Oyuncular da iddialı

        Oyunculardan Dilara Gedikoğlu ise takım olarak üst sıralarda kalmak istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

        "Şu an konumumuz iyi ama tatmin değiliz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz, daha yukarı çıkıp garantilemek istiyoruz. Spor bu, mağlubiyet de galibiyet de var. Mağlubiyetlerimizden ders çıkarak sıradaki maçlarda uyguluyoruz. Bunlarda da başarılı olduğumuz için çok mutluyuz."

        Berrak Deniz Kakaşçı da "Bizim grupta bu sezon herkes herkesi yenebiliyor ve zorlu mücadeleler oluyor. Biz de bu yüzden kazanmak için çalışıyoruz. İkinci devreyi daha iyi oynayarak play-off'a gitmeyi planlıyoruz. Sezon sonu ilk 4'te kalıp oradan play-off ve finale gitmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

