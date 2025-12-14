Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 zanlı suçüstü yakalandı.

        Giriş: 14.12.2025 - 10:50 Güncelleme: 14.12.2025 - 10:50
        Gaziantep'te kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
        Gaziantep'in Nizip ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 zanlı suçüstü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda ilçede devriye gezen ekipler, define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan M.G, M.C.Ç. ile V.O.Y'yi suçüstü yakaladı.

        Kazıda kullanılan iş makinesi ve kazı malzemelerine ise el konuldu.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

