Gaziantep'te kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Kazıda kullanılan iş makinesi ve kazı malzemelerine ise el konuldu.

Bu kapsamda ilçede devriye gezen ekipler, define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan M.G, M.C.Ç. ile V.O.Y'yi suçüstü yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

