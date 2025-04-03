GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da kanalizasyon kazısı sırasında toprak altında kalan işçiler aranıyor
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki kanalizasyon çalışması sırasında kayan toprağın altında kalan işçilerden ikisi yaralı olarak kurtarıldı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki kanalizasyon çalışması sırasında kayan toprağın altında kalan işçilerden ikisi yaralı olarak kurtarıldı.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki kanalizasyon çalışması sırasında yığılan topraklar işçilerin üzerine göçtü.
İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma, sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmaların ardından işçilerden ikisi yaralı olarak kurtarıldı. Söz konusu iki işçi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Toprak altında olduğu değerlendirilen 2 işçinin arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
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