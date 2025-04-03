Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da kanalizasyon kazısı sırasında toprak altında kalan işçiler aranıyor

        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki kanalizasyon çalışması sırasında kayan toprağın altında kalan işçilerden ikisi yaralı olarak kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 17:18 Güncelleme: 03.04.2025 - 17:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da kanalizasyon kazısı sırasında toprak altında kalan işçiler aranıyor
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki kanalizasyon çalışması sırasında kayan toprağın altında kalan işçilerden ikisi yaralı olarak kurtarıldı.

        Bahçelievler Mahallesi'ndeki kanalizasyon çalışması sırasında yığılan topraklar işçilerin üzerine göçtü.

        İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma, sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi.

        Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmaların ardından işçilerden ikisi yaralı olarak kurtarıldı. Söz konusu iki işçi, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Toprak altında olduğu değerlendirilen 2 işçinin arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yeni dönem!
        Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yeni dönem!
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Cenaze dönüşü kaza: 7 yaralı
        Cenaze dönüşü kaza: 7 yaralı
        Macron'dan şirketlere tavsiye
        Macron'dan şirketlere tavsiye
        Tabancayla vurulan 16 yaşındaki kız, Ankara'ya sevk edildi
        Tabancayla vurulan 16 yaşındaki kız, Ankara'ya sevk edildi
        Yurt dışında kalp krizi geçirdi! 6 gün sonra Türkiye'de tedavi oldu
        Yurt dışında kalp krizi geçirdi! 6 gün sonra Türkiye'de tedavi oldu
        Mikroplastiğe maruz kalan bakteriler antibiyotiklere karşı direnç kazandı
        Mikroplastiğe maruz kalan bakteriler antibiyotiklere karşı direnç kazandı
        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Kenan Yıldız için Barça iddiası!
        Kenan Yıldız için Barça iddiası!
        Petrolde OPEC ve tarife düşüşü
        Petrolde OPEC ve tarife düşüşü
        Pompei'de 'büyük' keşif!
        Pompei'de 'büyük' keşif!
        Kartal, kupada Göztepe karşısında!
        Kartal, kupada Göztepe karşısında!
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 2 - Şanlıurfa'da kanalizasyon kazısı sırasında toprak altında ka...
        GÜNCELLEME 2 - Şanlıurfa'da kanalizasyon kazısı sırasında toprak altında ka...
        Şanlıurfa'da kanalizasyon kazısı sırasında toprak altında kalan işçiler ara...
        Şanlıurfa'da kanalizasyon kazısı sırasında toprak altında kalan işçiler ara...
        Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep'te devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı
        Gaziantep'te devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı
        Gaziantep'te çocuk şenliği başladı
        Gaziantep'te çocuk şenliği başladı
        Gaziantep'te 2 firari hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te 2 firari hükümlü yakalandı