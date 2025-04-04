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        Güneydoğu Anadolu'dan yılın ilk çeyreğinde 3 milyar dolarlık ihracat

        Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyeleri, yılın ilk 3 ayında 3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 15:03 Güncelleme: 04.04.2025 - 15:03
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        Güneydoğu Anadolu'dan yılın ilk çeyreğinde 3 milyar dolarlık ihracat
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        Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyeleri, yılın ilk 3 ayında 3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

        GAİB'den yapılan açıklamaya göre, bölgeden mart ayında geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 5,4 artışla 1 milyar dolar, Gaziantep'ten ise yüzde 1,7 artışla 861,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

        Gaziantep yılın ilk 3 ayında 2,5 milyar dolar ihracatla en çok ihracat yapan 6. il olurken, bölgenin 3 aylık ihracatı da 3 milyar dolar olarak kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bölgenin büyümesini sürdürdüğünü, ihracatçıların büyük çaba sarf ederek bölge ekonomisinin yeniden canlanmasına katkı sağladığını ancak küresel ve yerel ekonomik belirsizliklerin de devam ettiğini belirtti.

        Kileci, şunları kaydetti:

        "Bölge ihracatçılarımız, yenilikçi ve sürdürülebilir üretim anlayışlarıyla küresel rekabette daha güçlü bir konum elde etmek için büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Ancak kalifiye eleman eksikliği, yüksek üretim maliyetleri, lojistik sorunlar ve rekabet koşullarındaki zorluklar gibi çeşitli engeller de karşılaşılan önemli sorunlar arasında yer alıyor. Bu zorlukların üstesinden gelebilmek için, tüm paydaşların iş birliği içinde hareket etmesi, güç birliği yaparak çözümler üretmesi büyük bir önem taşıyor. Ancak bu şekilde daha güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilir, bölgeyi uluslararası pazarlarda hak ettiği noktaya taşıyabiliriz. Her geçen gün büyüyen bir aileyiz ve bu büyüme daha büyük hedeflere ulaşmak adına güçlü adımlar atmamızı sağlıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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