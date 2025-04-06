Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK, yarın Göztepe'ye konuk olacak

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 10:14 Güncelleme: 06.04.2025 - 10:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK, yarın Göztepe'ye konuk olacak
        ABONE OL

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak.

        Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

        Ligde deplasmanda çıktığı son 3 maçında, Trabzonspor'a 3-2, Konyaspor'a 1-0 yenilen Gaziantep ekibi, Beşiktaş karşısında 2-1 galip gelmişti.

        Bu sezon oynadığı 27 maçta 38 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, rakip fileleri 36 kez havalandırdı, kalesinde ise aynı sayıda gole engel olamadı.

        - Deplasman karnesi kötü

        Bu sezon deplasmanda istediği sonuçları alamayan Güneydoğu temsilcisi, ligde çıktığı 13 dış saha maçında sadece Sipay Bodrum FK ve Beşiktaş maçlarından galip gelebildi.

        Bellona Kayserispor ve Kasımpaşa deplasmanlarından ise beraberlikle ayrılan Gaziantep ekibi, diğer 9 maçından da puansız ayrıldı.

        Kırmızı-siyahlı takım, bu maçlarda rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde ise 29 gol gördü.

        - Ndiaye cezalı, 5 oyuncu kart sınırında

        Gaziantep FK'nin tecrübeli savunma oyuncusu Ndiaye kart cezası nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Kırmızı-siyahlı ekipte ayrıca Okereke, Kozlowski, Semih Güler, Lungoyi ve Sorescu Göztepe karşısında kart görmeleri durumunda 31. haftada oynanacak Atakaş Hatayspor maçında sahada olamayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 5 yaralı
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 5 yaralı
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı!
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı!
        Dalgalar getirdi
        Dalgalar getirdi
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Para çok, jübile maçı yok
        Para çok, jübile maçı yok
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        500 yıllık değişim!
        500 yıllık değişim!
        Cem Yılmaz da göç etti
        Cem Yılmaz da göç etti
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        ABD Başkanı Trump protesto edildi
        ABD Başkanı Trump protesto edildi
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Tur otobüsü kaza yaptı: 23 yaralı
        Tur otobüsü kaza yaptı: 23 yaralı
        Baba ile 3 kızına veda... Gözyaşları sel oldu...
        Baba ile 3 kızına veda... Gözyaşları sel oldu...
        Kafeye girip kabusu yaşattı
        Kafeye girip kabusu yaşattı
        Edirne'de esrarengiz cinayet
        Edirne'de esrarengiz cinayet

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te çocuğuna şiddet uygulayan baba tutuklandı
        Gaziantep'te çocuğuna şiddet uygulayan baba tutuklandı
        Sınırda ele geçirilen 2 maymun, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi
        Sınırda ele geçirilen 2 maymun, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi
        AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Aksu, partisinin Gaziantep...
        AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Aksu, partisinin Gaziantep...
        Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep Havalimanı'nda çıkan arbedede 1'i polis 2 kişi yaralandı
        Gaziantep Havalimanı'nda çıkan arbedede 1'i polis 2 kişi yaralandı
        Gaziantep'teki silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi
        Gaziantep'teki silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi