Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Türk hububatçılar, ABD raflarında kalıcı olmayı hedefliyor

        ÖMER FARUK SALMAN - Türk hububatçılar, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı gümrük tarifesi avantajını değerlendirerek bu pazarda kalıcı olmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 11:12 Güncelleme: 08.04.2025 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk hububatçılar, ABD raflarında kalıcı olmayı hedefliyor
        ABONE OL

        ÖMER FARUK SALMAN - Türk hububatçılar, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı gümrük tarifesi avantajını değerlendirerek bu pazarda kalıcı olmayı hedefliyor.

        AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye 2025'in ilk çeyreğinde 205 ülke ve serbest bölgeye 3 milyon 398 bin 359 ton hububat, bakliyat, yağlı tohum ve mamul ihraç etti.

        Bu dönemde sektör ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 5,3, değerde ise yüzde 3,9 arttı.

        En fazla ihracat yapılan bölge 1 milyar 116 milyon 54 bin dolarla Orta Doğu ülkeleri olurken, Afrika 761 milyon 611 bin dolarla ikinci, Avrupa ise 479 milyon 584 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

        Sektörün ülke bazlı ihracatında 539 milyon 177 bin dolarla Irak ilk sırada bulunurken, 194 milyon 319 bin dolarla ABD ikinci, 170 milyon 807 bin dolarla Suriye üçüncü oldu.

        - Raflarda kalıcı olmak istiyorlar

        Türkiye İhracatçılar Meclisi Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, AA muhabirine, ABD'nin gümrük tarifelerinde Türkiye'ye tanıdığı görece avantajın önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

        ABD'ye gerçekleştirilen hububat ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış olduğuna değinen ve bu sektörde ABD pazarının en büyük 6 ihracatçısından birinin Türkiye olduğuna dikkati çeken Tiryakioğlu, "ABD'nin yeni gümrük politikası, AB'ye yüzde 20, Hindistan'a yüzde 26 gibi yüksek tarife uygularken Türkiye'nin göreceli bir tarife avantajına sahip olması bu pazara olan ilgimizi artırdı." dedi.

        ABD'nin Türk tarımsal ürünleri için bir fırsat penceresi açtığını dile getiren Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

        "Tüketicilerin sağlıklı ürünler talep etmeleri, glutensiz mutfağın yükselişi, vegan beslenme eğilimleri ve fonksiyonel gıdalara yönelim, Türk tarımsal ürünleri için bir fırsat penceresi açtığına inanıyorum. Bulgur, nohut ve mercimek gibi geleneksel ürünlerimiz, modern beslenme trendleriyle de örtüşen seçenekler olduğu için ticari işbirliklerimizin artacağını düşünüyorum. Ancak ABD, yalnızca devasa hacmiyle değil, karmaşık dağıtım yapısı, tüketici hassasiyetleri ve yüksek rekabet düzeyiyle de öne çıkan bir ülke. Bu pazardaki payımızı artırabilmek için raflara girmek yetmiyor, rafta kalabilmek de gerekiyor. Bu da markalaşma, ürün tasarımı, ambalaj ve fiyat gibi unsurlarda her zamankinden daha stratejik davranmayı zorunlu kılıyor."

        Tüketici tercihlerindeki değişimlere adapte olamayan rakip markaların raflardan silindiğini vurgulayan Tiryakioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Amerikan tüketicisinin ciddi bir fiyat hassasiyeti var. Araştırmalar, ithalata olan talebin esnek olduğunu yani fiyat avantajı olan ürünlerin talebinde hızlı artış yaşandığını gösteriyor. Trump döneminin getirdiği yeni maliyet dengelerinde, Türkiye'nin sunduğu kalite-fiyat dengesi, doğru stratejilerle desteklendiği sürece fark yaratabilir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmalat fabrikası açma kavgasında ağabeyini öldürdü!
        İmalat fabrikası açma kavgasında ağabeyini öldürdü!
        Sosyal medyadan tanıştığı kadının bindiği taksiyi hedef aldı!
        Sosyal medyadan tanıştığı kadının bindiği taksiyi hedef aldı!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        "Solskajer'in en doğru kararı..."
        "Solskajer'in en doğru kararı..."
        3 çocuk annesine 15 bıçak darbesi... İşte vahşetin nedeni!
        3 çocuk annesine 15 bıçak darbesi... İşte vahşetin nedeni!
        Kahreden olay... Bir dal ölümü oldu!
        Kahreden olay... Bir dal ölümü oldu!
        11 bin kilometrelik aşk
        11 bin kilometrelik aşk
        Kahreden kaza! Anne baba yaralı çocuk öldü!
        Kahreden kaza! Anne baba yaralı çocuk öldü!
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        Almanya'da sığınma başvurularında sert düşüş
        Almanya'da sığınma başvurularında sert düşüş
        Oval Ofis'te 'altın çağı'
        Oval Ofis'te 'altın çağı'
        Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı var
        Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı var
        Audi, ABD'ye araç teslimatını askıya aldı
        Audi, ABD'ye araç teslimatını askıya aldı
        Elon Musk'ın serveti 300 milyar doların altında
        Elon Musk'ın serveti 300 milyar doların altında

        Benzer Haberler

        Araban'da badem çağlası yetişti
        Araban'da badem çağlası yetişti
        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, bayram tatilinde 150 bin ziyaretçiyi ağırladı
        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, bayram tatilinde 150 bin ziyaretçiyi ağırladı
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
        2 yaşındaki kızına şiddet uygulayan baba tutuklandı
        2 yaşındaki kızına şiddet uygulayan baba tutuklandı
        Gaziantep'te çocuğuna şiddet uygulayan baba tutuklandı
        Gaziantep'te çocuğuna şiddet uygulayan baba tutuklandı