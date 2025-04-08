Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'dan "U21 takımı" önerisi:

ÖMER FARUK SALMAN - Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, altyapıdan yetişen futbolcuların adapte olabilmesi için 21 yaş altı takımların kurulması önerisinde bulundu.

Yılmaz, AA muhabirine, 19 yaş altı takımda yaşı dolanların A takıma giremedikleri için amatör küme kulüplerine gitmek zorunda kaldığını, bu yüzden futbolcu yetiştirilemediğini savundu.

Altyapının kolay bir iş olmadığını, zaman isteyen uzun vadeli bir konu olduğunu anlatan Yılmaz, "Bizim orada eksikliklerimiz vardı. Bu şehrin dinamikleri, bu şehre gönül veren insanların yardımıyla biz altyapımıza iki tane saha kazandırdık. Eski maç yaptığımız alanı hibrit çim olarak yaptık, orası atıl vaziyetteydi kullanılabilir hale getirdik. Bir tane de kum olarak boş duran bir sahamız vardı, onu da halı saha statüsünde yaptık." dedi.

Bir iki dokunuş ile altyapıyı hareketlendirdiklerini, altyapıya yeni genç bir hoca getirdiklerini vurgulayan Yılmaz, şu anda ciddi bir potansiyel olduğunu ama zamana ihtiyaç duyduklarını ifade etti.