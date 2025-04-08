Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'dan "U21 takımı" önerisi:

        ÖMER FARUK SALMAN - Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, altyapıdan yetişen futbolcuların adapte olabilmesi için 21 yaş altı takımların kurulması önerisinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 11:50 Güncelleme: 08.04.2025 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'dan "U21 takımı" önerisi:
        ABONE OL

        ÖMER FARUK SALMAN - Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, altyapıdan yetişen futbolcuların adapte olabilmesi için 21 yaş altı takımların kurulması önerisinde bulundu.

        Yılmaz, AA muhabirine, 19 yaş altı takımda yaşı dolanların A takıma giremedikleri için amatör küme kulüplerine gitmek zorunda kaldığını, bu yüzden futbolcu yetiştirilemediğini savundu.

        Altyapının kolay bir iş olmadığını, zaman isteyen uzun vadeli bir konu olduğunu anlatan Yılmaz, "Bizim orada eksikliklerimiz vardı. Bu şehrin dinamikleri, bu şehre gönül veren insanların yardımıyla biz altyapımıza iki tane saha kazandırdık. Eski maç yaptığımız alanı hibrit çim olarak yaptık, orası atıl vaziyetteydi kullanılabilir hale getirdik. Bir tane de kum olarak boş duran bir sahamız vardı, onu da halı saha statüsünde yaptık." dedi.

        Bir iki dokunuş ile altyapıyı hareketlendirdiklerini, altyapıya yeni genç bir hoca getirdiklerini vurgulayan Yılmaz, şu anda ciddi bir potansiyel olduğunu ama zamana ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

        - U21 takımı önerisi

        Türkiye'de altyapıdan çıkarak büyük başarı elde eden oyunculara en güzel örneğin Arda Güler olduğunu hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Mesela bizim PAF takım dediğimiz 14'ü, 15'i, 16'sı, 19'u var. Bizim ülkemizde 19 yaşına geldiğinde çocuklar yeni yeni adapte olmaya çalışıyorlar. 19 yaşını tamamladıktan sonra biz o çocukları oynatamıyoruz. Onlar da doğal olarak amatör küme takımlarına veya başka yerlere gidiyor ve biz çocukları orada kaybediyoruz. Aslında 21 yaşa kadar U21 takımı olması lazım. Bu takımda bir opsiyon olması lazım ve 23 yaşa kadar olan 3-4 oyuncunun oynaması lazım ki biz oyuncu kazanalım."

        Gaziantep'in çevre iller dahil 2 ve 3. ligde takımları olmamasından dolayı şanssızlık yaşadığını dile getiren Yılmaz, "Onlar olsa belki paslaşıp bu çocukları yetiştirme şansımız olacak. Şu an aşağıdan gelen 3-4 iyi oyuncumuz var. Bunlarla önümüzdeki yıllarda iyi birkaç oyuncu kazanacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB eylemine katılan 139 kişiye 3'er yıl hapis istendi!
        İBB eylemine katılan 139 kişiye 3'er yıl hapis istendi!
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        4 günde 3 TIR faciası!
        4 günde 3 TIR faciası!
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?
        Sokak yemeği kültürü nasıl ortaya çıktı?
        ABD'ye ilticayla gelenlere "ülkeyi terk edin" çağrısı
        ABD'ye ilticayla gelenlere "ülkeyi terk edin" çağrısı
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Sabıka kaydı: 85! Kesinleşmiş hapis: 62 yıl! Emine 4 yıldır firardaydı!
        Sabıka kaydı: 85! Kesinleşmiş hapis: 62 yıl! Emine 4 yıldır firardaydı!
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        İmalat fabrikası açma kavgasında ağabeyini öldürdü!
        İmalat fabrikası açma kavgasında ağabeyini öldürdü!
        Ahmet Levendoğlu'na veda
        Ahmet Levendoğlu'na veda
        9 günlük bayram tatilinde acı bilanço!
        9 günlük bayram tatilinde acı bilanço!
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Almanya'da sığınma başvurularında sert düşüş
        Almanya'da sığınma başvurularında sert düşüş

        Benzer Haberler

        Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz, CHP'den istifa etti
        Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz, CHP'den istifa etti
        Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz'dan istifa açıklaması:
        Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz'dan istifa açıklaması:
        Yesemek Açık Hava Müzesi bayram tatilinde 2 bin 370 ziyaretçiyi ağırladı
        Yesemek Açık Hava Müzesi bayram tatilinde 2 bin 370 ziyaretçiyi ağırladı
        Kıkırdağından yapılan göğüs duvarıyla sağlığına kavuştu
        Kıkırdağından yapılan göğüs duvarıyla sağlığına kavuştu
        Gaziantep FK, deplasmanda Göztepe'yi yenemiyor
        Gaziantep FK, deplasmanda Göztepe'yi yenemiyor
        Türk hububatçılar, ABD raflarında kalıcı olmayı hedefliyor
        Türk hububatçılar, ABD raflarında kalıcı olmayı hedefliyor