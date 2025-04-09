Gaziantep'te "Doğayı Keşfediyorum" projesi başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "Doğayı Keşfediyorum" projesinin açılış toplantısı düzenlendi.

Proje kapsamında öğretmenler rehberliğinde sadece sınıflar içinde değil, çocukların yakın çevresindeki doğa ve doğal ortamı tanımaları, gözlemlemeleri, yaşadıkları çevreyi keşfetmelerini amaçlanıyor.

Eğitimler sürecinde 190 bin kişiye ulaşılması hedeflenen projede, 4 bin okulda 10 bin öğretmene bilgi verilerek çocukların eğitimlerine katkı sağlanacak. Tüm öğrencilere kitapçıklar dağıtılıp bilgilendirme yapılacak.

25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TEMA Vakfı'nın çok kıymetli olduğunu söyledi.

Gaziantep özelinde kişi başı düşen yeşil alanı çoğaltmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Bu projenin arkasına baktığınızda kişi başı düşen yeşil alanı 8,5'ten 12 metrekareye çıkardık. Dün bir haber geldi. Avrupa Konseyi, Gaziantep'i yaptığı bu yaptığı yeşil çalışmalarından dolayı Avrupa Birliği'ne aldı. Türkiye'den önce Gaziantep olarak Avrupa Birliği'ne biz girdik. Bu büyük bir başarı hikayesi. Ukrayna'daki bir şehir ile yarıştık. Avrupa Birliği orada savaş var diye hassas davrandı. O kadar güzel çalışmalar yapıldı ki somut ölçülebilir hale dönüştüğünde bu işin layıkıyla yapılacaksa Gaziantep'e verilmesi lazım denen çalışmanın sonucunu dün aldık."

Her şeyin başının eğitim olduğunu ifade eden Şahin, dijitalleşmenin önemli olduğunu ve günün sonunda dünyanın yeşil yapılması gerektiğini kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ise çocukların ekolojik okur yazar olması, doğayı fark etmesi, yarınlara sürdürebilir bir yaşam bırakabilmesi için ihtiyaç duyulan becerilere öğretmenlerin eli ve belediyelerin destekleriyle TEMA Vakfı iş birliğiyle ulaşılacağını ifade etti.