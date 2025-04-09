Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te "Doğayı Keşfediyorum" projesi başladı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "Doğayı Keşfediyorum" projesinin açılış toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 15:56 Güncelleme: 09.04.2025 - 16:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te "Doğayı Keşfediyorum" projesi başladı
        ABONE OL

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "Doğayı Keşfediyorum" projesinin açılış toplantısı düzenlendi.

        Proje kapsamında öğretmenler rehberliğinde sadece sınıflar içinde değil, çocukların yakın çevresindeki doğa ve doğal ortamı tanımaları, gözlemlemeleri, yaşadıkları çevreyi keşfetmelerini amaçlanıyor.

        Eğitimler sürecinde 190 bin kişiye ulaşılması hedeflenen projede, 4 bin okulda 10 bin öğretmene bilgi verilerek çocukların eğitimlerine katkı sağlanacak. Tüm öğrencilere kitapçıklar dağıtılıp bilgilendirme yapılacak.

        25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TEMA Vakfı'nın çok kıymetli olduğunu söyledi.

        Gaziantep özelinde kişi başı düşen yeşil alanı çoğaltmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

        "Bu projenin arkasına baktığınızda kişi başı düşen yeşil alanı 8,5'ten 12 metrekareye çıkardık. Dün bir haber geldi. Avrupa Konseyi, Gaziantep'i yaptığı bu yaptığı yeşil çalışmalarından dolayı Avrupa Birliği'ne aldı. Türkiye'den önce Gaziantep olarak Avrupa Birliği'ne biz girdik. Bu büyük bir başarı hikayesi. Ukrayna'daki bir şehir ile yarıştık. Avrupa Birliği orada savaş var diye hassas davrandı. O kadar güzel çalışmalar yapıldı ki somut ölçülebilir hale dönüştüğünde bu işin layıkıyla yapılacaksa Gaziantep'e verilmesi lazım denen çalışmanın sonucunu dün aldık."

        Her şeyin başının eğitim olduğunu ifade eden Şahin, dijitalleşmenin önemli olduğunu ve günün sonunda dünyanın yeşil yapılması gerektiğini kaydetti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ise çocukların ekolojik okur yazar olması, doğayı fark etmesi, yarınlara sürdürebilir bir yaşam bırakabilmesi için ihtiyaç duyulan becerilere öğretmenlerin eli ve belediyelerin destekleriyle TEMA Vakfı iş birliğiyle ulaşılacağını ifade etti.

        TEMA Vakfı Gaziantep Temsilcisi Muharrem Katioğlu da özellikle son dönemde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de destekleriyle "Maarif Modeli" ile çocukların ayakkabılarını artık annelerin bağlamasını istemediklerini belirterek, "Çocuklarımız tıp ki bizler gibi hayatın içinde büyüsünler. Proje gerçekten emek sarf edilen bir proje. Çocuklarımız çevresindeki ağaçları, kuşları, bitkileri tanıyacaklar." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından uzman eğitimcilerin katılımıyla proje bazında eğitim sunumları verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        Daha 20 yaşında... Kentin ortasında Porsuk'ta ceset!
        Daha 20 yaşında... Kentin ortasında Porsuk'ta ceset!
        Güneydoğu Anadolu'da şehirlerin rengi değişti!
        Güneydoğu Anadolu'da şehirlerin rengi değişti!
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Bir efsanenin sonu
        Bir efsanenin sonu
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        "İlişkimiz olmadı"
        "İlişkimiz olmadı"
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak

        Benzer Haberler

        DSİ Gaziantep'e 22 yılda 52 milyar liralık 78 tesis kazandırdı
        DSİ Gaziantep'e 22 yılda 52 milyar liralık 78 tesis kazandırdı
        Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Yazılımcının, evinde havalandırma boşluğunda parçalanmış cesedi bulundu: 6...
        Yazılımcının, evinde havalandırma boşluğunda parçalanmış cesedi bulundu: 6...
        TEKNOFEST'in ödüllü takımları güçlerini birleştirerek birinciliğe hazırlanı...
        TEKNOFEST'in ödüllü takımları güçlerini birleştirerek birinciliğe hazırlanı...
        Gaziantep'te evliliklerinde 41 yılı dolduran çiftlere yönelik düzenlenen um...
        Gaziantep'te evliliklerinde 41 yılı dolduran çiftlere yönelik düzenlenen um...
        Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
        Gaziantep FK, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı