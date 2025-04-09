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        Gaziantep'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 17:53 Güncelleme: 09.04.2025 - 18:09
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        Gaziantep'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        C.E.D. idaresindeki 27 AYZ 523 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı karayolu Hisar Mahallesi yol ayrımında M.G. yönetimindeki 27 UP 451 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücülerle S.Y, B.K, Ş.K, B.G. ve Z.K. yaralandı.

        Yaralılar, Nurdağı Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü M.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

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