Nizip'te Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü kutlandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Kültür Parkı’nda düzenlenen törende İlçe Emniyet Müdürü Fazlım Demir tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan İlçe Emniyet Müdürü Demir, Türk Polis Teşkilatının 180 yıldır halkın huzuru, güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması adına büyük bir özveriyle görev yaptığını belirtti.

Vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum diyen Demir, tüm emniyet mensuplarına görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.

Tören şehitlik ziyaretiyle son buldu.