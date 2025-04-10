Nizip'te Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü kutlandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Kültür Parkı’nda düzenlenen törende İlçe Emniyet Müdürü Fazlım Demir tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu.
Törende konuşan İlçe Emniyet Müdürü Demir, Türk Polis Teşkilatının 180 yıldır halkın huzuru, güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması adına büyük bir özveriyle görev yaptığını belirtti.
Vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum diyen Demir, tüm emniyet mensuplarına görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.
Tören şehitlik ziyaretiyle son buldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.