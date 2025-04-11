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        Gaziantep Basketbol'da hedef play-off'a kalmak

        ÖMER FARUK SALMAN -Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde son 14 maçının 12'sini kazanan Gaziantep Basketbol, sezon sonunda play-off potasında yer almayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 11:05 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:05
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        Gaziantep Basketbol'da hedef play-off'a kalmak
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        ÖMER FARUK SALMAN -Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde son 14 maçının 12'sini kazanan Gaziantep Basketbol, sezon sonunda play-off potasında yer almayı hedefliyor.

        Sezona başantrenör Ali Yıldırım ile başlayan kırmızı-siyahlı ekip, inişli-çıkışlı performansıyla taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

        Ligin 18. haftasına kadar sadece 6 galibiyet alabilen ve 12 mağlubiyetle 17. sıraya kadar gerileyen Gaziantep temsilcisi, kötü gidişatın ardından Yıldırım ile yollarını ayırdı.

        Başantrenör koltuğuna Şemsettin Baş'ın getirilmesiyle takımda büyük bir değişim yaşandı. Gaziantep ekibi, yeni hocasıyla birlikte çıktığı 14 maçta 12 galibiyet elde ederek play-off potasına girmeyi başardı.

        - Baş: "Kalan maçlarımızda en iyi sonucu almak zorundayız"

        Başantrenör Şemsettin Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldiğinde takımın hem mental hem de öz güven açısından düşük seviyede olduğunu söyledi.

        Takımı toparlamak ve oyun sistemini oturtmak adına hızlıca harekete geçtiklerini belirten Baş, şu ifadeleri kullandı:

        "Çocuklar sisteme çok çabuk adapte oldu. Şu ana kadar 14 maçta 12 galibiyet aldık. İyi bir seviyedeyiz ama işimiz henüz bitmedi. Play-off'a girmek için kalan maçlarımızda en iyi sonucu almak zorundayız. Göreve geldiğimizde takım 17. sıradaydı, şu anda 7. sıradayız. 10 basamak yükseldik."

        Kısa sürede önemli bir başarıya imza attıklarını vurgulayan Baş, şunları kaydetti:

        "İyi bir yolda olduğumuza inanıyorum. Düşme potasından uzaklaştık. Şu an play-off hattında yer aldığımız için mutluyuz. Ancak sporda 'dün' yoktur. Her zaman 'bugün'ü en iyi şekilde geçirmek zorundasınız. Hedefimiz sezonu en iyi yerde tamamlamak."

        Savaşçı ve sisteme inanan bir takım oluşturduğunu dile getiren Baş, rakipleriyle sonuna kadar mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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