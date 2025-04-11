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        Gaziantep'teki trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 11:07 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:07
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        Gaziantep'teki trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Seyfettin Çimen (57) idaresindeki 27 ACU 75 plakalı otomobil, İslahiye-Kilis kara yolu Yolbaşı Mahallesi mevkisinde İsa Kıllı'nın (22) kullandığı 27 AHN 220 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede sürücülerden İsa Kıllı ile Mustafa Kadan'ın (37) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan diğer sürücü ile Kübra İnci (28) ambulanslarla Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Bu arada, kaza sonrası alev alan hafif ticari araca itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği, yangını söndürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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