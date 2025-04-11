Gaziantep'teki trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bu arada, kaza sonrası alev alan hafif ticari araca itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği, yangını söndürdüğü öğrenildi.

Yaralanan diğer sürücü ile Kübra İnci (28) ambulanslarla Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede sürücülerden İsa Kıllı ile Mustafa Kadan'ın (37) hayatını kaybettiğini belirledi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

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