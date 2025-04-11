Gaziantep'te devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Gaziantep'te devrilen tırın sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Gaziantep'te devrilen tırın sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 65 yaşındaki Ahmet Demir yönetimindeki 27 AOE 302 plakalı tır, merkez Şahinbey ilçesi Abdulhamit Han Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Yaralanan sürücü Demir, kaldırıldığı Gaziantep Şehir Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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