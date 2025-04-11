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        Gaziantep'te devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

        Gaziantep'te devrilen tırın sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 20:55 Güncelleme: 11.04.2025 - 20:55
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        Gaziantep'te devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
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        Gaziantep'te devrilen tırın sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, 65 yaşındaki Ahmet Demir yönetimindeki 27 AOE 302 plakalı tır, merkez Şahinbey ilçesi Abdulhamit Han Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

        Yaralanan sürücü Demir, kaldırıldığı Gaziantep Şehir Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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