Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Hatayspor'u konuk edecek

Kırmızı-siyahlı ekipte Okereke, Ogün Özçiçek, Semih Güler, Husic ve Sorescu ise Hatayspor karşısında kart görmeleri durumunda 32. haftada oynanacak RAMS Başakşehir maçında sahada olamayacak.

Bu sezon ligde evinde oynadığı 14 maçın 9'undan galibiyetle, 3'ünden beraberlikle ayrılan Güneydoğu temsilcisi, sadece Galatasaray ve Samsunspor'a kaybetti.

Ligde çıktığı 28 maçta 39 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, rakip fileleri 37 kez havalandırdı, kalesinde ise aynı sayıda gole engel olamadı.

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