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        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Hatayspor'u konuk edecek

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 10:05 Güncelleme: 12.04.2025 - 10:05
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        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Hatayspor'u konuk edecek
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

        Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

        Ligde çıktığı 28 maçta 39 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, rakip fileleri 37 kez havalandırdı, kalesinde ise aynı sayıda gole engel olamadı.

        - İç saha performansı

        Bu sezon ligde evinde oynadığı 14 maçın 9'undan galibiyetle, 3'ünden beraberlikle ayrılan Güneydoğu temsilcisi, sadece Galatasaray ve Samsunspor'a kaybetti.

        Taraftarı önünde kalesinde 7 gol gören Gaziantep FK, iç sahada en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

        Gaziantep ekibi, sahasındaki maçlarda 19 kez rakip ağları havalandırdı.

        - 2 oyuncu cezalı, 5 oyuncu sınırda

        Gaziantep FK'de Lungoyi ve Kozlowski, sarı kart cezaları nedeniyle Atakaş Hatayspor karşısında forma giyemeyecek.

        Kırmızı-siyahlı ekipte Okereke, Ogün Özçiçek, Semih Güler, Husic ve Sorescu ise Hatayspor karşısında kart görmeleri durumunda 32. haftada oynanacak RAMS Başakşehir maçında sahada olamayacak.

        Geçen haftaki Göztepe maçında kart cezası nedeniyle takımdan ayrı kalan Ndiaye, bu mücadelede teknik direktöründen forma bekleyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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