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        Gaziantep'te devlet memuruna tehdit ve hakaret içerikli video yayınlayan kişi hakkında soruşturma

        Gaziantep Valiliği, devlet memuruna tehdit ve hakaret içerikli video yayınlayan kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 13:15 Güncelleme: 12.04.2025 - 13:15
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        Gaziantep'te devlet memuruna tehdit ve hakaret içerikli video yayınlayan kişi hakkında soruşturma
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        Gaziantep Valiliği, devlet memuruna tehdit ve hakaret içerikli video yayınlayan kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bir sosyal medya hesabından kentte görevli devlet memuruna tehdit ve hakaret içerikli videonun yayınlandığı hatırlatıldı.

        Açıklamada, "Yapılan başvuru sonucunda, Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından paylaşımda bulunduğu tespit edilen Y.K. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 'tehdit-hakaret' ve 'kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi' suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca bahse konu şahıs hakkında idari işlem süreci başlatılmıştır." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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