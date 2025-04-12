Gaziantep'te devlet memuruna tehdit ve hakaret içerikli video yayınlayan kişi hakkında soruşturma

Gaziantep Valiliği, devlet memuruna tehdit ve hakaret içerikli video yayınlayan kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bir sosyal medya hesabından kentte görevli devlet memuruna tehdit ve hakaret içerikli videonun yayınlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Yapılan başvuru sonucunda, Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından paylaşımda bulunduğu tespit edilen Y.K. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 'tehdit-hakaret' ve 'kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi' suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca bahse konu şahıs hakkında idari işlem süreci başlatılmıştır." denildi.