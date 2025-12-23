Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK, Süper Lig'de 4 maçtır kazanamıyor

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'e 5-1 yenilen Gaziantep FK, ligde oynadığı son 4 maçını da kazanamadı.

        Giriş: 23.12.2025 - 10:30 Güncelleme: 23.12.2025 - 10:30
        Gaziantep FK, Süper Lig'de 4 maçtır kazanamıyor
        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'e 5-1 yenilen Gaziantep FK, ligde oynadığı son 4 maçını da kazanamadı.

        Süper Lig'de son olarak 13. haftada Zecorner Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Gaziantep FK, son 4 maçta sadece bir puan alabildi.

        Ligin 14. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'a 2-1 yenilen kırmızı-siyahlı ekip, 15. haftada Beşiktaş ile deplasmanında 2-2 berabere kaldı. Kırmızı siyahlı ekip, daha sonraki haftalarda sahasında Göztepe'ye 1-0, deplasmanda ise RAMS Başakşehir'e 5-1 kaybetti.

        Ligdeki son 4 karşılaşmasında galibiyetle tanışamayan Gaziantep FK, sezonun ilk yarısını 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonunda 23 puanla 7. sırada tamamladı.

        Gaziantep ekibi bu maçlarda rakip kaleyi 24 kez havalandırırken kalesinde 30 gol gördü.

        - İlk kez 5 gol yedi

        Güneydoğu temsilcisi, bu sezon ligde oynadığı karşılaşmalarda ilk kez kalesinde 5 gol gördü.

        En farklı mağlubiyetini ligin 10. haftasında Fenerbahçe karşısında 4-0'lık skorla yaşayan Gaziantep FK, sonrasında çıktığı 6 maçta kalesinde 7 gol görmüştü.

