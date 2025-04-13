Gaziantep Doğal Yaşam Parkına, "Afrika Savanı" ve "Yırtıcı Adası" projesi

Gaziantep Doğal Yaşam Parkında, bu yıl "Afrika Savanı" ve "Yırtıcı Adası" projelerinin hayata geçirileceği duyuruldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü ve dünyanın dördüncü büyük hayvanat bahçesi konumundaki Gaziantep Doğal Yaşam Parkında, Afrika kökenli türler için 6 bin metrekarelik özel bir yaşam alanı oluşturulacak.

Gerçek savan koşullarına yakın bir ortamın hedeflendiği bu alanda zebra, antilop, deve kuşu ve zürafa gibi birçok tür doğal etkileşim içinde yaşayabilecek.

Alan, doğal bitki örtüsü, iklimlendirme sistemleri ve su kaynaklarıyla Afrika savanlarını andıracak şekilde tasarlanacak ve hayvanların sosyal davranışlarını sürdürebilmeleri için etkileşimli alanlar oluşturulacak.

6 bin metrekarelik başka bir alana da, "Yırtıcı Adası" projesiyle aslanlar ve kaplanlar için doğal yaşam alanlarını andıran geniş bir arazi yapılacak ve hayvanlar serbestçe bu alanda gezebilecek.