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        Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 10:25 Güncelleme: 14.04.2025 - 10:25
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        Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, Nurdağı ilçesinde kaçak maden ocağı açarak krom çıkaran Ö.K, M.A, İ.B ve C.B'yi yakaladı.

        Operasyonda 90 ray sistemi, ⁠19 kazı malzemesi, traktör, hilti, jeneratör, asansör vinç, ⁠2 vagon, 200 metre aydınlatma kablosu ve lambaları, 200 metre uzatma kablosu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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        Galeri

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