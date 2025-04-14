Gaziantep'te "Turizm Ekonomisi Geliştirme ve Yol Haritası 2030 Arama Konferansı" düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Turizm Ekonomisi Geliştirme ve Yol Haritası 2030 Arama Konferansı" düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin turizm potansiyelini arttırmak amacıyla konferans gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, konferansta emeği geçenlere teşekkür etti.

Kentin turizmini geliştirmek için çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Çeber, şunları aktardı:

"Bizde bu heyecanı oluşturacak şehir potansiyeli var. Burası çok önemli bir turizm potansiyeli olacak. Bu kentte hali hazırda kazısı devam 5 tane arkeolojik kentimiz var. Bu şehrin birikimden kaynaklı 107 adet coğrafi işaretli ürünü var. 30'a yakında coğrafi işaret tescili almak üzere olan ürünü var."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gençler için güzel bir gelecek kurmak istediklerini belirtti.

Kentin dünya çapında öneme sahip olduğunu söyleyen Şahin, şunları kaydetti:

"Gençler bizim geleceğimiz. 65 milyon turist 65 milyar para. Bu istihdam, ihracat demek. Hedef 100 milyon. Önümüzde çok önemli bir fırsat var. Kapadokya'da bir şey başarılmış. Şehir iç içe. Teori ve pratik iç içe. Kapadokya - Gaziantep arası turizmi artıracağız. Bu şehrin milli gelirini artıracağız."