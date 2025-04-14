Gaziantep'te 1. Barak Türkmenleri Toy ve Şenlikleri düzenlendi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Barak kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için Barak Türkmenleri Toy ve Şenlikleri düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde, Nizip Kaymakamlığı ve Barak Türkmenleri Federasyonu'nun desteğiyle 12 ve 13 Nisan tarihleri arasında Nizip'te şenlikler gerçekleştirildi.

Etkinliklerin birinci gününde Nizip Hükümet Konağı'ndan Nizip Kültür Merkezi'ne yapılan kortej yürüyüşünün ardından TRT Ankara Radyosu sanatçısı Reyhan Ediş ve Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Mehmet Demir sahne aldı.

Şenliğin ikinci günde ise Düzbayır Köyü'nde geleneksel yemekli toy programı düzenlendi ve Barak Türkmenlerine özgü müzikler, halk oyunları ile yöresel lezzetler sergilendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Barak Türkmenlerinin barışı temsil ettiğini belirterek, "Bu şenliğin en güzel olması için elimizden gelen gayreti gösterdik. Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birisi olacak bu şenlikte bulunmaktan dolayı çok mutluyum. 1. Barak Türkmenleri Toy ve Şenlikleri hepimiz için dolu dolu geçsin, birliğimizi daha da kuvvetlendirsin." ifadesini kullandı.