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        Güneydoğulu halı ihracatçılarından Dubai'ye çıkarma

        Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) üyeleri, bu yılın ilk sektörel ticaret heyeti organizasyonunu Dubai'de düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 17:47 Güncelleme: 14.04.2025 - 17:47
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        Güneydoğulu halı ihracatçılarından Dubai'ye çıkarma
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        Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) üyeleri, bu yılın ilk sektörel ticaret heyeti organizasyonunu Dubai'de düzenledi.

        GAİB'den yapılan açıklamaya göre Türk halı ihracatçıları, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ithalatçılar ve zincir mağaza temsilcileriyle bir araya geldi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, sektörel ticaret heyetlerinin etkin olduğunu, Ticaret Bakanlığının da bu tür çalışmaları desteklediğini bildirdi.

        Heyetin önemli işlere imza attığını belirten Kaplan, "Kısa sürede çok sayıda alıcı ile yüz yüze ve numuneler üzerinden somut ticari görüşme imkanı bulduk. Her yıl asgari 4 farklı organizasyonda 8 ayrı ülkeye heyet organize etmek yolunda yönetim kurulumuzun aldığı kararı özenle uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kaplan, etkinliğe katılan firma temsilcilerinin memnun olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "O ülkelerde yerleşik ticaret müşavirlerimiz, heyetlerimizin başarılı geçmesi adına ciddi gayret ve fedakarlık gösteriyorlar. Büyükelçi ve başkonsoloslarımız bizleri yalnız bırakmıyor. Bizlere düşen, sadece salondaki masamızda yerimizi almak ve müşterilerimizi ağırlamak."

        Heyetin, Dubai'deki programın ardından Katar'ın başkenti Doha'daki faaliyetlerini tamamlayacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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