Güneydoğulu halı ihracatçılarından Dubai'ye çıkarma

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) üyeleri, bu yılın ilk sektörel ticaret heyeti organizasyonunu Dubai'de düzenledi.

GAİB'den yapılan açıklamaya göre Türk halı ihracatçıları, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ithalatçılar ve zincir mağaza temsilcileriyle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, sektörel ticaret heyetlerinin etkin olduğunu, Ticaret Bakanlığının da bu tür çalışmaları desteklediğini bildirdi.

Heyetin önemli işlere imza attığını belirten Kaplan, "Kısa sürede çok sayıda alıcı ile yüz yüze ve numuneler üzerinden somut ticari görüşme imkanı bulduk. Her yıl asgari 4 farklı organizasyonda 8 ayrı ülkeye heyet organize etmek yolunda yönetim kurulumuzun aldığı kararı özenle uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaplan, etkinliğe katılan firma temsilcilerinin memnun olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"O ülkelerde yerleşik ticaret müşavirlerimiz, heyetlerimizin başarılı geçmesi adına ciddi gayret ve fedakarlık gösteriyorlar. Büyükelçi ve başkonsoloslarımız bizleri yalnız bırakmıyor. Bizlere düşen, sadece salondaki masamızda yerimizi almak ve müşterilerimizi ağırlamak."