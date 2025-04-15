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        GİBTÜ'den bilim söyleşileri

        Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), Bilim İletişimi Ofisince hazırlanan bilim söyleşileri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 11:17 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:17
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        GİBTÜ'den bilim söyleşileri
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        Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), Bilim İletişimi Ofisince hazırlanan bilim söyleşileri başladı.

        GİBTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen ve ortaokul ile lise düzeyindeki öğrencilere yönelik olarak planlanan program kapsamında, 12 ayrı okulda söyleşi gerçekleştirilecek.

        İlki Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen etkinlikte, GİBTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Seçil Eroğlu yaptı.

        Eroğlu öğrencilere, "Biyoteknoloji, Geleceği Şekillendiren Bilim" başlıklı sunumunda, genetik mühendisliği, CRISPR teknolojisi (bakterilerin kendilerini virüslerden kaynaklanan saldırılara karşı korumak için kullandıkları bir savunma sistemi), yapay organlar, çevre dostu biyoplastikler gibi çağdaş konuları sade ve anlaşılır bir dille öğrencilere aktardı.

        Öğrenciler interaktif sunum, görseller ve soru cevap bölümleriyle bilime ilişkin merak ettiklerini sordu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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