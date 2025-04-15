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        Bedensel engelli vatandaşın akülü sandalye isteği yerine getirildi

        Nizip Belediyesi, bedensel engelli İslim Kahraman'ın akülü sandalye isteğini yerine getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 13:17 Güncelleme: 15.04.2025 - 13:17
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        Bedensel engelli vatandaşın akülü sandalye isteği yerine getirildi
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        Nizip Belediyesi, bedensel engelli İslim Kahraman'ın akülü sandalye isteğini yerine getirildi.

        İlçeye bağlı Korucak Mahallesinde yaşayan İslim Kahraman, yetkililerden akülü sandalye talebinde bulundu.

        Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, talebe kayıtsız kalmayarak vatandaşın akülü sandalye isteğini yerine getirdi.

        Kahraman, destek ve katkılarından dolayı Başkan Doğan'a teşekkür etti.

        Doğan, her bir vatandaşın hayatına dokunmaya, onların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

        Engelli vatandaşların hayallerini gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Doğan, "Bizim öncelikli görevlerimizden biri onların sosyal hayata katılımlarını desteklemek bundan sonra da ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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