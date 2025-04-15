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        HKÜ'de ailenin korunması ve güçlendirilmesi için çalıştay yapıldı

        Hasan Kalyoncu Üniversitesinde (HKÜ) "Aile Yılı" kapsamında "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 16:49 Güncelleme: 15.04.2025 - 16:58
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        HKÜ'de ailenin korunması ve güçlendirilmesi için çalıştay yapıldı
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        Hasan Kalyoncu Üniversitesinde (HKÜ) "Aile Yılı" kapsamında "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        HKÜ'den yapılan açıklamaya göre, çalıştay Gaziantep Valiliği koordinasyonuyla, HKÜ Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADMER) ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlendi.

        İl Eylem Planının hazırlanması amacıyla HKÜ ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda, belirlenen beş stratejik amaç çerçevesinde yerel ihtiyaçlar göz önünde bulunduruldu. Durum analizleriyle karşılaşılan sorunlar değerlendirilerek, çözüm önerileri ve hedeflere yönelik yapılabilecek faaliyetler tartışıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, aile konusunun kendileri için çok özel olduğunu ve üzerinde titizlikle durduklarını söyledi.

        HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, üniversitelerin sadece akademik bilgi üretmekle kalmaması, toplumsal sorunlara çözüm geliştiren merkezler olarak da görev üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

        Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek ise bu yıl aileyi güçlendirmeye yönelik çalışmaların kapsamının Gaziantep'te artırıldığını belirtti.

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