GAÜN Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Bilim Dalı yeniden hasta kabulüne başladı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Çocuk Hastanesi bünyesindeki Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Bilim Dalı, hasta kabulüne yeniden başladı.

Uzun süredir kapalı olan birim, Prof. Dr. Sinan Akbayram, Doktor Öğretim Üyesi Ayşe Ceyda Ören ve Doktor Öğretim Üyesi Esra Pekpak Şahinoğlu’nun göreve başlamasıyla hizmet vermeye başladı.

Hizmetin tekrar başlaması dolayısıyla GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, bilim dalını ziyaret ederek sağlık personeliyle bir araya geldi. Personelin talep ve önerilerini dinleyen Doğan, hasta ve hasta yakınlarına da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Rektör Doğan, birimin yeniden faaliyete geçmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bu merkez sadece Gaziantep’e değil bölge genelindeki birçok ile hizmet veriyor. Yeniden hasta kabulüne başlaması birçok aileye umut olacak." dedi.

Sağlıkta ekip çalışmasının önemine vurgu yapan Doğan, "Sağlıkta başarı güçlü bir ekip ruhuyla mümkündür. Hekimlerimiz ve personelimiz, çocuklarımız için büyük bir özveriyle çalışıyor." ifadelerini kullandı.