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        GAÜN Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Bilim Dalı yeniden hasta kabulüne başladı

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Çocuk Hastanesi bünyesindeki Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Bilim Dalı, hasta kabulüne yeniden başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 08:49 Güncelleme: 16.04.2025 - 08:49
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        GAÜN Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Bilim Dalı yeniden hasta kabulüne başladı
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        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Çocuk Hastanesi bünyesindeki Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Bilim Dalı, hasta kabulüne yeniden başladı.

        Uzun süredir kapalı olan birim, Prof. Dr. Sinan Akbayram, Doktor Öğretim Üyesi Ayşe Ceyda Ören ve Doktor Öğretim Üyesi Esra Pekpak Şahinoğlu’nun göreve başlamasıyla hizmet vermeye başladı.

        Hizmetin tekrar başlaması dolayısıyla GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, bilim dalını ziyaret ederek sağlık personeliyle bir araya geldi. Personelin talep ve önerilerini dinleyen Doğan, hasta ve hasta yakınlarına da geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Rektör Doğan, birimin yeniden faaliyete geçmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bu merkez sadece Gaziantep’e değil bölge genelindeki birçok ile hizmet veriyor. Yeniden hasta kabulüne başlaması birçok aileye umut olacak." dedi.

        Sağlıkta ekip çalışmasının önemine vurgu yapan Doğan, "Sağlıkta başarı güçlü bir ekip ruhuyla mümkündür. Hekimlerimiz ve personelimiz, çocuklarımız için büyük bir özveriyle çalışıyor." ifadelerini kullandı.

        GAÜN’ün sağlık hizmetlerinden eğitime kadar birçok alanda dönüşüm sürecinde olduğunu aktaran Doğan, "Üniversitemizi her alanda daha ileriye taşımak istiyoruz. Daha iyiye ulaşmak için ekiplerimizle sürekli temas halindeyiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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