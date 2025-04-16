Gaziantep'te son kullanma tarihi geçmiş ürün satan 2 işletmeye kapatma cezası

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen bir market ve bir kasabın 3 gün kapatılmasına karar verildi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yazılı açıklamasında, halk sağlığının korunmasının birincil öncelikleri olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda denetimleri önemsediklerine işaret eden Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Belediyemiz zabıta ekipleri, özellikle gıda satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini titizlikle sürdürüyor. Denetimler sırasında 1 kasap ve 1 marketin son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığını tespit ettik. Vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atan bu tür ihlallere kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Gerekli cezai işlemler uygulanmış ve ilgili iş yerleri 3 gün süreyle kapatılmıştır. Bu tür uygulamalarla hem caydırıcılığı artırmayı hem de vatandaşlarımızın güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamayı amaçlıyoruz."

Tahmazoğlu, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki tüm işyerlerinde hijyen ve ürün kontrolü denetimlerini sürdüreceklerini belirtti.