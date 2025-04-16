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        Gaziantep FK, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile 20 Nisan Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 21:52 Güncelleme: 16.04.2025 - 21:55
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        Gaziantep FK, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile 20 Nisan Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve hücum organizasyonlarıyla devam eden antrenman, geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

        Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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