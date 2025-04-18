Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, kentte tamamlanan projeleri anlattı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, projelerin son durumu ve tamamlanan projeleri düzenlediği toplantıyla anlattı.

Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Vali Kemal Çeber, Başkan Şahin'in yürüttüğü projelere imzasını attığını ve en büyük destekçisi olduğunu söyledi.

Fatma Şahin ise şehrin ihtiyaçları doğrultusunda yeni birçok projeye imza attıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak yeni kongre merkezi hakkında bilgi veren Şahin, merkezin 480 araç kapasiteli otoparkı, 11 toplantı ve kongre salonları ile 33 bin 800 metrekare alanda kurulacağını ifade etti.

10 yıllık emek ile Avrupa'nın en büyük ödülü olan 2025 Europe Prize Ödülü'nü Gaziantep'in aldığını hatırlatan Şahin, "Ülke Avrupa Birliği'ne girmeye çalışırken bu şehir Avrupa Birliği'ne girmişse bu Fatma Şahin'in başarısı değil hepimizin başarısıdır. Bu şehrin, üst düzey yöneticileri ve vakıf medeniyetinin başarısıdır." diye konuştu.

Yeni yapılacak Kamil Ocak Çok Amaçlı Spor Salonu'nun 25 Aralık'ta, Para Müzesi'nin ise 4 ay sonra açılacağını dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Önümüz çok açık. En kötüsü geride kaldı. Bölgenin Marmara'sı oluyoruz. Suriye meselesinde en zoru geride bıraktık, şimdi onlar geri dönmek istiyor. Bu şehrin belediye başkanı olmak büyük bir onur ve büyük bir sorumluluk. Strateji Başkanlığı'nda 65 projemiz onaylandı. Önümüzdeki 65 projenin devamı ve idaresi için sizlerin fikirleri de çok önemli."

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ise şehrin büyümesinin mimarının Fatma Şahin olduğunu belirterek, "Bu şehirde bir uyum var. Tüm bakanlıklara gittiğinizde örnek gösterilen şehir Gaziantep. Bunun sebebi Gaziantep modeli. Mucidi ise Fatma Şahin'dir." dedi.

Konuşmanın ardından Şahin, yapılacak projelerden bahsederek basın mensuplarının sorularını yanıtladı.