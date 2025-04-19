Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman, maçın son taktik çalışmalarıyla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.
Gaziantep FK, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.
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