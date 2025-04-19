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        Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 13:51 Güncelleme: 19.04.2025 - 14:02
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        Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman, maçın son taktik çalışmalarıyla son buldu.

        Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Gaziantep FK, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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