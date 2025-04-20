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        Özgül ebe 42 yıldır anne adaylarının sevincine ortak oluyor

        BEYZA NUR ERYILMAZ - Gaziantep'te 42 yıldır ebelik yapan Özgül Çetin, doğum yaptırdığı her annenin sevincine ortak olurken, doğan bebeğin de ilk nefesine şahitlik ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 11:49 Güncelleme: 20.04.2025 - 11:49
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        Özgül ebe 42 yıldır anne adaylarının sevincine ortak oluyor
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        BEYZA NUR ERYILMAZ - Gaziantep'te 42 yıldır ebelik yapan Özgül Çetin, doğum yaptırdığı her annenin sevincine ortak olurken, doğan bebeğin de ilk nefesine şahitlik ediyor.

        Gaziantepli 61 yaşındaki Özgül Çetin'in ebelik mesleğine olan ilgisi, ebe kıyafetlerine özenmesiyle başladı.

        Mesleğe 19 yaşında başlayan Çetin, 42 yıldır kendi torunu dahil birçok bebeğin doğumuna şahitlik etti.

        Mesleğine 23 yıldır Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Hastalıkları Hastanesinde devam eden Özgül Çetin, AA muhabirine, 42 yıldır mesleğine aşkla ve gururla bağlı olduğunu söyledi.

        Her doğumun ayrı bir heyecanı ve güzelliği olduğunu ifade eden Çetin, şöyle konuştu:

        "Doğum yaptırmak benim hayatımda çok sevinç aldığım bir duygu, annenin gözlerindeki umutla, bir bebeğin ilk nefesiyle tanışıyorum. O günden beri de her doğum yaptırdığımda bu heyecanı ve bu mesleğin kutsallığını yaşıyorum. O duygu, ifade anlatılamaz çok güzel bir duygu. Bir annenin ve ailenin sevinci, bir bebeğin dünyaya ilk gelişi, ilk çığlığı, gözünü açtığı ilk an bana çok büyük mutluluk veriyor. Mesleğimizin kutsallığını her doğumda tekrar yaşıyoruz."

        Çetin, her doğumda farklı anılara şahitlik ettiğini ve farklı deneyimler kazandığını dile getirdi.

        Mesleğindeki en ilginç deneyimini yeğeninin doğumuyla yaşadığını belirten Çetin, şöyle devam etti:

        "Konya'da otururken erkek kardeşimin hanımı Gaziantep'te doğum yapacaktı. Maddi yönden biraz imkansızlıkları vardı. Annem hep istiyormuş ki ebe halası gelsin, bebeğin doğumunu yaptırsın. O kadar güzel bir tesadüf etti ki ben izine geldiğim gün bebeğin doğumu gerçekleşti ve ben yeğenimin evde doğumunu yaptırdım."

        Birçok akrabasının doğumuna da şahitlik ettiğini dile getiren Çetin, yakınlık derecesi gözetmeksizin her bebeğin doğumunun kendisi için aynı olduğunu anlattı.

        Çetin, "Bana 'ebe anne' diyorlar. Bir düğünde karşılaştığımız zaman koşarak yanıma geliyor 'annem, ebe annem' diyorlar. Tabii ki bu bana büyük bir sevinç veriyor." dedi.

        -"İlk nefesi bütün yorgunluğumuzu unutturuyor"

        Çetin, mesleğe ilk başladığı zamanlar köylere ebelik yapmaya gittiğini, her koşulda mesleğini yerine getirdiğini ifade ederek, sağlığı el verdiği müddetçe görevine devam etmek istediğini söyledi.

        Mesleğin gelecek nesillere taşınması gerektiğini dile getiren Çetin, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık yarım asırdır bu mesleği yapmak, annelerin dualarıyla karşılaşmak sevinç ve gurur veriyor. Mesela nöbet tutarken çok uykusuz kaldığımız zamanlar oldu. Bebeğin doğduğu andaki o çığlığı, ilk nefesi bütün yorgunluğumuzu unutturuyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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