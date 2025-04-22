Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

RAMS Başakşehir maçında forma giyen futbolcular özel program eşliğinde rejenerasyon çalışmaları yaparken, diğer futbolcular ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile başladıkları antrenmanı, pas çalışmalarıyla sürdürdü. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

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