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        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 26 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 20:01 Güncelleme: 22.04.2025 - 20:01
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        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 26 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

        RAMS Başakşehir maçında forma giyen futbolcular özel program eşliğinde rejenerasyon çalışmaları yaparken, diğer futbolcular ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile başladıkları antrenmanı, pas çalışmalarıyla sürdürdü. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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