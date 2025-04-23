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        Gaziantep'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 10:57 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:01
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        Gaziantep'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Hatice G. (38) yönetimindeki 34 NL 1882 plakalı otomobil, 6 Şubat Mahallesi'nde Fatma K. (32) idaresindeki 27 AZU 395 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, iki otomobilde bulunan 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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